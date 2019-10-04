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Протесты в Ираке: число погибших растет

В Ираке за три дня антиправительственных выступлений погибли по меньшей мере 65 человек. Только в минувшую пятницу ранения получили около 200 человек. Акции начались 1 октября. Люди выходили на улицы, протестуя против нищеты, безработицы и коррупции, и требовали отставки кабинета министров. Мирно начинавшиеся демонстрации оборачивались массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками. В ночь на четверг в Багдаде, а также городах Эн-Насирия, Эль-Хилла и Эль-Амара был введен комендантский час. Но манифестанты не прекращают протесты.

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Выместить гнев на турникетах метро

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Выместить гнев на турникетах метро

Гнев манифестантов в Гонконге в пятницу перекинулся на станцию метро Sha Tin, после того как глава администрации Кэрри Лам ввела запрет на ношение масок для участников протестов на основании закона о чрезвычайном положении, разработанного еще в колониальные времена в 1922 году.