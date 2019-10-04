Протесты в Ираке: число погибших растет

В Ираке за три дня антиправительственных выступлений погибли по меньшей мере 65 человек. Только в минувшую пятницу ранения получили около 200 человек. Акции начались 1 октября. Люди выходили на улицы, протестуя против нищеты, безработицы и коррупции, и требовали отставки кабинета министров. Мирно начинавшиеся демонстрации оборачивались массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками. В ночь на четверг в Багдаде, а также городах Эн-Насирия, Эль-Хилла и Эль-Амара был введен комендантский час. Но манифестанты не прекращают протесты.