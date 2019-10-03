Как спасти зимние курорты?

Курмайор у подножия массива Монблан с итальянской стороны считается одним из лучших зимних курортов Европы. Но главные составляющие его успеха - холодная зима и обилие снега - оказались под угрозой.

Погода стоит аномально тёплая, находящийся неподалёку ледник Планпиньё стал подтаивать и может обрушиться в любой момент. Тревога была поднята экспертами из регионального правительства Валле-дʼАоста и Fondazione Montagna Sicura (фонд "Безопасная гора").

Туристы отменяют броню в отелях, но и до этого местные предприниматели уже сталкивались с трудностями.

"Люди, приезжавшие сюда в августе, жаловались на жару и на то, что ледник теперь расположен выше. В отелях все теперь просят кондиционер. Так что действительно перемены налицо. Ведь мы в горах, и в кондиционерах мы здесь раньше не нуждались".

Жизненно важную здесь туристическую отрасль перестроить нелегко. Одни готовы пойти на это - другие пытаются как-то приспособиться к новым условиям. Но это не всегда находит понимание у туристов.

Стефано Биджио, один из альпийских гидов, которые веками водили людей по одним и тем же маршрутам, говорит:

"Многие классические альпийские туры сейчас совершать невозможно. Нам нужно будет их изменить, но проблема в том, что люди зачастую не хотят понимать и принимать эти изменения. Это большая проблема как для профессиональных гидов, так и для их клиентов".

Но и в самом Курмайоре в необходимости трансформаций убеждены далеко не все. Хозяин этого бара, который находится в самом центре города, считает, что таяние ледника Планпиньё на южных склонах горы Гранд-Жорас (4208 м) отнюдь не связано с изменением климата:

"Люди паникуют почём зря. Это просто природное явление, естественные циклы. Не думаю, что это связано с климатическими изменениями".

Но открывающийся всего в десяти минутах езды от этого бара пейзаж говорит о другом.

Джорджия Орланди, Euronews:

"Эта церковь позади меня была построена в 1792 году. Именно отсюда и начинался ледник. А сегодня, как вы видите, он отступил далеко и находится уже намного выше по горе".

Мэр Курмайора обеспокоен. В конце октября он примет участие в конференции, открытой для любого, у кого есть идеи о том, как сохранить наплыв туристов, несмотря на ставшие более тёплыми зимы.

"Мы должны воспринять это как стимул для пересмотра нашего будущего. Найти пути развития туризма, совместимые с изменениями, которые происходят в нашем регионе".

Джорджия Орланди, Euronews:

"В связи с нависшей опасностью перекрыты 700 метров дороги между городами Монитаз и Планпиньё, а также сельская дорога в Рошфор, Закрыты рестораны и эвакуировано одно здание. Ледник на город в любом случае не обрушится, но экскреты зафиксировали ускорение движения нижней его части до 50-60 сантиметров в сутки".