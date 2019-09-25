Глобальное потепление: ледник как свидетель

В ближайшее время, предупреждают учёные, может обвалиться часть ледника Планпансьё, расположенного на южных склонах Гранд-Жорас, входящего в массив Монблан. Речь идет о 250 тысячах кубических метров льда. Мэр Курмайора - известного итальянского горнолыжного курорта, распорядился эвакуировать горные хижины и перекрыть ряд дорог.

Сальваторе Джовинаццо, представитель муниципалитета Курмайора: "Мы закрываем эту часть трассы , поскольку считаем, что это место подвержено риску. Если ледник все-таки обвалится, нужно иметь ввиду, что в этом районе есть определенный участок, где дорогу может завалить".

Под постоянным наблюдением Планпансьё находится с 2013 года. Однако сейчас специалисты зафиксировали опасное ускорение движения ледника, который уже смещается на 50-60 сантиметров в день. Это, считают учёные, волнующее и пугающее свидетельство глобального потепления в Альпах.