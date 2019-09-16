Лесные пожары на острове Закинф

Греческим спасателям удалось взять под контроль мощный пожар на острове Закинф, хотя пламя все еще бушует в местных лесах. Огонь вспыхнул утром в воскресенье и быстро распространился по территории острова из-за сильного ветра. Жители поселков Кери и Агалас были эвакуированы - их переселили в гостиницы. Как минимум один дом сгорел, поврежден один отель. Несколько очагов возгорания зафиксированы недалеко от деревень Лифакия, Агалас и Кери. В тушении огня участвуют 171 пожарных, 52 единицы техники и 2 вертолета.