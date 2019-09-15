Нападения на НПЗ в Саудовской Аравии: "удар по мировой энергетике"

Власти Саудовсткой Аравии признали, что поставки нефти из королевстве сократились вдвое после атаки беспилотников на предприятия национальной нефтяной компании Aramco. Взрывы на заводах на месторождениях Хурайс и Абкайк прогремели в ночь на субботу, по сообщения министерства энергетики, это привело к приостановке производства.

Ответственность за нападения взяло на себя йеменское движение хуситов, с которыми воюет международная коалиция во главе с Саудовской Аравией. Хуситы пригрозили Эр-Рияду новыми нападениями на критически важные объекты в королевстве.

США осудили атаку на предприятия Aramco и пообещали помощь в обеспечение безопасности. Госсекретарь Майкл Помпео возложил ответственность за произошедшее на Иран, заявив, что Исламская республика нанесла удар по мировой энергетике. По его словам, нет никаких подтверждений того, что беспилотники прилетели из Йемена. Помпео пригрозил Тегерану жёстким ответом.

Министр энергетики США Рик Перри тем временем сообщил, что Вашингтон готов задействовать свои нефтяные резервы для стабилизации ситуации на рынке энергоносителей после сокращения поставок из Саудовской Аравии.