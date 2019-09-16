Европа осуждает нападения на саудовские НПЗ

Европейские страны осуждают нападения беспилотников на саудовские нефтяные объекты. В Германии опасаются негативных последствий для мировой экономики в целом.

В результате атаки крупнейший экспортер черного золота уже снизил объемы производства более чем на пять млн баррелей сырой нефти в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя повстанцы-хуситы. Мы с нашими партнерами проводим расследование, пытаемся выяснить, кто действительно стоит за атакой, как это могло случится. Нам необходимо трезво взглянуть на произошедшее, которым мы чрезвычайно обеспокоены. Подобный поворот событий в нынешнем конфликте совершенно ни к чему. Хайко Маас Глава МИД Германии

Тем временем, в Вашингтоне заявляют, что уже нашли виновника. По мнению госсекретаря США Майка Помпео, это вовсе не йеменское движение, против которого борется международная коалиция во главе с Эр-Риядом, а Тегеран.

"Я хочу вновь заявить: США безоговорочно осуждают иранское нападение на Саудовскую Аравию. Мы призываем другие страны последовать нашему примеру. Подобное поведение неприемлемо", - заявил министр энергетики США Рик Перри.

В Вашингтоне уверены в причастности Тегерана к почти сотне атак на Королевство. Иран все эти обвинения отвергает.