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Саудовская Аравия

Европа осуждает нападения на саудовские НПЗ

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 Мария Горковская 
Европа осуждает нападения на саудовские НПЗ
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Reuters
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Европейские страны осуждают нападения беспилотников на саудовские нефтяные объекты. В Германии опасаются негативных последствий для мировой экономики в целом.

В результате атаки крупнейший экспортер черного золота уже снизил объемы производства более чем на пять млн баррелей сырой нефти в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя повстанцы-хуситы. Мы с нашими партнерами проводим расследование, пытаемся выяснить, кто действительно стоит за атакой, как это могло случится. Нам необходимо трезво взглянуть на произошедшее, которым мы чрезвычайно обеспокоены. Подобный поворот событий в нынешнем конфликте совершенно ни к чему.
Хайко Маас
Глава МИД Германии

Тем временем, в Вашингтоне заявляют, что уже нашли виновника. По мнению госсекретаря США Майка Помпео, это вовсе не йеменское движение, против которого борется международная коалиция во главе с Эр-Риядом, а Тегеран.

"Я хочу вновь заявить: США безоговорочно осуждают иранское нападение на Саудовскую Аравию. Мы призываем другие страны последовать нашему примеру. Подобное поведение неприемлемо", - заявил министр энергетики США Рик Перри.

В Вашингтоне уверены в причастности Тегерана к почти сотне атак на Королевство. Иран все эти обвинения отвергает.

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