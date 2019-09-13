Женщины и море

Труд женщин в рыболовстве и аквакультуре часто остаётся незамеченным, оплата — несправедливой, а выбор профессий — не слишком широким. Многим женщинам трудно добиться успеха в секторе, где доминируют мужчины. Что препятствует труженицам моря и как собирательницы моллюсков смогли добиться перемен в Галисии? Программа "Океан" приглашает разобраться.

... Утро в Аркаде в испанской Галисии: группа собирательниц моллюсков готова к началу смены. Мария Роса Вилан Бланко, президент ассоциации Mariscadoras, напоминает, что этот труд был исконно женским: "Женщины выходили собирать моллюсков, чтобы заработать немного денег, помочь мужьям. Но сегодня это становится настоящей, самостоятельной профессией.”

Сегодня галисийские собирательницы моллюсков получают около тысячи евро, работая десяток дней в месяц. Раньше профессией это не считалось: не было ни стабильных доходов, ни трудовых прав.

“Доступа к соцобеспечению не было, на пенсию выйти было сложно, этот стаж не признавали”, - подтверждает Мария Роса Вилан Бланко.

Перемены начались в 1990-х: "марискадорас” создали профорганизации и вошли в рыбацкие гильдии. Их признали труженицами моря — с соответствующей правовой защитой и социальным обеспечением. Сегодня испанские собирательницы моллюсков отстаивают свои права через национальную ассоциацию ANMUPESCA, объединяющую более 30 тысяч женщин. Ее президент Рита Мигес де ла Иглесия определяет свои задачи так: "Нам нужно бороться за то, чтобы выходить на пенсию наравне с рыболовами; за то, чтобы наши профессиональные заболевания признавались таковыми. Нам нужно бороться и за представительство в директивных органах и комиссиях, где принимаются решения о нашей работе”.

Женский труд в морском секторе Европы и других регионов часто не замечают. Рыбацкие сети в порту Виго ремонтируют женщины, сидящие на бетоне под открытым небом и получающие за работу шесть евро в час. Формально они не считаются сотрудницами рыболовного сектора, а значит, лишены сопутствующих привилегий.

Манола Бамио, ремонтница рыболовных сетей, возмущена: "Это нелогично. Офисные работники выходят на пенсию раньше, чем мы. При этом они работают в комфортных условиях, а мы рискуем здоровьем, работая здесь в жару и в холод. Инфекции, проблемы со спиной, поясницей, репродуктивными органами, руками — и всё это не признаётся профессиональными заболеваниями!”

По приблизительным подсчетам, в рыболовном секторе ЕС заняты более 100 тысяч женщин. Точной статистики нет, но по имеющимся данным, представительницы прекрасного пола составляют примерно 13% работников рыболовного промысла, четверть рабочей силы в аквакультуре и более половины — в переработке морепродуктов.

Галисийский фонд FUNDAMAR при поддержке ЕС ведёт ряд проектов для привлечения внимания к роли женщин в отрасли и содействия гендерному равенству. Мария Кальдейро, генеральный директор FUNDAMAR, поясняет: "Женщин не замечают, потому что их труд всегда считался чем-то незначительным. Пока мужчины рыбачили в море, женщины работали на суше. Их труд была так же важен, как и труд мужчин, но он считался чем-то второстепенным и не получал социального или экономического признания».

Действительно, экипажи рыболовных судов почти всегда состоят из мужчин. Но в семейном бизнесе жёны, сёстры и дочери этих мужчин чинят сети, чистят лодки и занимаются документами. А еще занимаются переработкой рыбы на небольших семейных предприятиях. Правда, на фабрике Currimar в северной Галисии дела обстоят Европейского фонда морского и рыбного хозяйства.

Ньевес Медина, соучредитель предприятия, рассказывает: "Я вообще-то по профессии архитектор, но местная жизнь и ситуация с занятостью после кризиса 2010-го года сыграли свою роль, и я задумалась о том, чтобы превратить домашнее консервирование в профессию”.

Тунец в оливковом масле, который готовят в стенах Currimar, получил широкую известность, и теперь компания разрабатывает новую марку готовых блюд для испанских супермаркетов. Подобных историй успеха немало, но женщинам по-прежнему приходится продолжать борьбу за признание и равенство в морском секторе Европы и мира, напоминает Ньевес Медина: "Очень важно, чтобы общество видело женщин, которые собирают моллюсков, выходят в море, создают и управляют успешными компаниями. Новое поколение должно видеть их пример и следовать ему”.