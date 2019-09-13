Женщина на борту: карьерный успех вопреки предрассудкам

Культурные стереотипы — одна из причин, по которым женщины обычно работают на суше, выполняя работу, которая считается "женской". Лидия Гонсалес бросила стереотипам вызов: она решила стать офицером на большом рыболовном судне в Южном Атлантическом океане.

Лидия рассказала, что всегда увлекалась мореплаванием и рыболовством, мечтала сделать их своей профессией. Молодым женщинам такая карьера удается не всегда, но Лидия стала бенефициарием проекта REDMAR. Он реализуется при поддержке ЕС галисийским некоммерческим фондом FUNDAMAR, который помогает женщинам получить профессиональную подготовку, необходимую для работы на борту. FUNDAMAR связал Лидию с коммерческой рыболовной компанией, которая согласилась её нанять.

Лидия говорит, что была готова к трудностям во время многомесячного выхода в море в команде, состоящей из 40 мужчин различных национальностей. Ее приятно удивило, что коллеги-мужчины относятся к ней с профессионализмом и уважением. Лидия считает, что распространённые стереотипы о традиционно "мужской" и "женской" работе во многом устарели.

Сейчас Лидия готовится стать капитаном судна. По её словам, женщины вполне способны выполнять тяжелую работу в многомесячных командировках, хотя однажды она хотела бы сделать перерыв, чтобы создать семью.