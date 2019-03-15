Рыбный день

Рыба, пойманная в море или та, что выращена на ферме - что бы выбрали вы?

Новые технологии делают европейские аквафермы экологичнее. И, вопреки распространенному мнению, выращенная на ферме рыба может быть вкуснее, чем дикая. Может ли аквакультура накормить мир и сохранить море?

Население планеты растет. Через три десятилетия нам потребуется на 70% больше еды.

Можно ли накормить мир рыбой, разведенной искусственно? И всегда ли она менее вкусна рыбы дикой? Повара престижных ресторанов на Канарских островах так не думают; они подают рыбу от местных фермеров в качестве деликатеса".

Шеф-повар Нельсон Перес известен оригинальными блюдами из морепродуктов.

Нельсон Перес, шеф-повар: "Я работаю с выращенной рыбой уже 25 лет. В прошлом рыба, разводимая фермерами, была вся на один вкус - будь то то морской окунь или лещ .... Да, у них был схожий вкус и одинаково сильный запах рыбьего жира. Сегодня это не так. У каждого вида рыбы - свой правильный вкус."

В одном из местных ресторанов - особый ужин-дегустация. Все блюда, от закусок до горячего, приготовлены из морского окуня, его разводят всего в нескольких километрах отсюда, на рыбоводческой ферме Aquanaria.

Эта фирма - пионер испанской аквакультуры. Она уже более 40 лет совершенствует свои технологии, чтобы поставлять ресторанам высокого класса только лучшую продукцию.

Густаво Ларрасабаль, директор, Aquanaria: "Мы верим, что, начав с лучших поваров, сможем переубедить всех тех, кто считает искусственно разведенную рыбу недостаточно вкусной".

Клетки для рыбы в Aquanaria удалены от побережья; инновационный дизайн защищает их от штормов. Атлантические течения обеспечивают ферму чистой водой, рыба много двигается, что улучшает ее состояние и вкус.

Педро Санчес, коммерческий директор, Aquanaria: "Обычно погода здесь довольно суровая - сильные течения, волны. Нам пришлось всё как следует зафиксировать при помощи сложной системы швартовых креплений. Даже в сильный шторм мы можем быть уверены, что наша ферма останется на своём месте".

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Производство строго контролируется на соответствие жестким европейским стандартам; они касаются и здоровья рыбы, и качества воды, и безопасности конечного продукта.

В ЕС аквакультура и смежный бизнес обеспечивают занятость 80 тысяч человек. Это особенно важно для удаленных регионов, где вакансий мало. Отрасль растет медленно, но верно: потенциал ее огромен. 2/3 потребляемых в ЕС морепродуктов импортируются. Аквакультура может обеспечить устойчивую альтернативу.

Педро Санчес, коммерческий директор, Aquanaria: "Мы не вмешиваемся в естественную жизнь моря. Мы разводим мальков, помещаем их сюда, выращиваем и затем вылавливаем обратно. Это замкнутый цикл, так что мы не берем рыбы из естественных условий".

Специалисты отмечают: аквакультура может стать жизненно важным источником продовольствия для планеты. Естественные морские ресурсы уже используются на пределе, глобальный промысел не растёт с 80-х годов. Аквакультура тем временем неуклонно развивается; рыбные фермы могут помочь накормить растущее население планеты.

Как аквакультура воздействует на окружающую среду? Ученые и представители отрасли занимаются этим вопросом, частично с опорой на финансовые субсидии ЕС. Здесь, в Нидерландах, ферма Kingfish Zealand пропускает чистую морскую воду через современную систему рециркуляции, использует возобновляемую энергию и не применяет антибиотиков.

Охад Майман, генеральный директор, Kingfish Zealand: "Это дорогой способ разведения, так что нам нужно было найти наиболее окупаемый вид. Мы выбрали желтохвостую лакедру, это одна из самых дорогих рыб на рынке. Её обычно импортируют в Европу из Японии и Австралии. Идея производить такую рыбу у нас, непосредственно рядом с рынком сбыта, дала толчок инвестициям в технологии и инфраструктуру."

Спрос огромен: многие рестораны сегодня готовы заменить находящиеся под угрозой исчезновения дикие виды или импортную заморозку свежей, качественно произведенной рыбой с европейских акваферм.