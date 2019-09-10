Парламент Великобритании приостановил работу

Британский парламент ушел на перерыв до середины октября, отклонив при этом во второй раз предложение Бориса Джонсона провести досрочные выборы. Премьер-министр напомнил, что не будет просить у Брюсселя новой отсрочки.

Борис Джонсон, премьер-министр

"Я поеду в Брюссель, наше правительство поедет в Брюссель 17 октября и договорится о выходе страны из ЕС 31 октября, надеюсь, со сделкой, но и без нее, если это понадобиться. Я не буду просить об еще одной отсрочке"

Джонсон обвинил оппозицию в "передаче Брюсселю дополнительных 250 миллионов фунтов стерлингов в неделю без какой-либо цели", в то время как лидер лейбористов Джереми Корбин сказал, что "брексит" без сделки принесет еще больше путаницы.

Джереми Корбин, лидер лейбористов

"Мы хотим провести выборы. Но, как бы мы ни старались, мы не готовы рисковать. Мы не уверены, что не нанесем ущерба людям, рабочим местам, услугам и даже нашим правам".

Спикер Палаты общин Джон Беркоу объявил, что он уходит в отставку в конце октября по семейным обстоятельствам, высказав при этом свои взгляды на приостановку работу парламента.

Джон Беркоу, спикер Палаты общин

"Это не нормальная приостановка в работе, не стандартная. Эта приостановка – одна из самых долгих за десятилетия. Не только в глазах многих коллег, но и по мнению огромного количества людей, это авторитарное решение исполнительной власти".

Британский парламент должен вернуться к работе 14 октября, всего за пару недель до предполагаемой даты выхода Великобритании из Евросоюза.