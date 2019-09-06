Британцы защищают парламент

Законность приостановки работы британского парламента проверит Верховный суд. Об этом заявила ярая противница "брексита", инвестиционный менеджер Джина Миллер, чей аналогичный иск ранее отклонил Высокий суд Лондона.
Как ожидается, апелляция будет рассмотрена 17 сентября.
Решение Лондонского суда оказалось идентичным тому, что ранее вынес высший гражданский суд Шотландии в Эдинбурге по иску 75 парламентариев.
В конце августа по запросу премьер-министра Елизавета II одобрила перерыв в заседаниях парламента до середины октября. Борис Джонсон убедил королеву, что это необходимо для подготовки новой программы правительства. Его оппоненты уверены: делается это лишь для того, чтобы помешать депутатам принять закон о запрете "жесткого брексита".