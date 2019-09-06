Британцы защищают парламент

Сегодня мы стоим за правду. Мы отстаиваем интересы будущих поколений. Мы защищаем представительную демократию. Отказаться от борьбы сейчас - значит, уклониться от ответственности. Мы обязаны защитить наши институты. Нельзя просто взять и остановить их работу, высмеять их. Особенно в такой важный для нашей истории момент.