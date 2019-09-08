Британия: бывший министр критикует Джонсона

Бывший британский министр по вопросам труда и пенсий Эмбер Радд заявила, что подала в отставку из-за того, что правительство не прилагает достаточных усилий для реализации регулируемого "брексита". "Я более не верю, что выход со сделкой является основной целью кабинета", - написала Радд в "Твиттере". В воскресенье политик более подробно рассказала о своем решении британским СМИ.

Эмбер Радд, экс-министр по вопросам труда и пенсий: "Этот огромный механизм готовился к "брекситу" без сделки. И это нормально. Можно предполагать, что вероятность выхода из ЕС со сделкой, или без нее - 50 на 50. Но дело в том, что правительство тратило 80-90% времени на подготовку к "жесткому брекситу", и не предпринимало реальных попыток для того, чтобы заключить соглашение с ЕС. Вот, что спровоцировало возмущение моих коллег. Их 21. И я должна к ним присоединиться".

Министр финансов Саджид Джавид утверждает, что и правительство, и премьер Борис Джонсон работали ради заключения сделки с Брюсселем, а продвижению вперед мешают события, произошедшие в Палате общин. Глава МИД Доминик Рааб подчеркнул, что кабинет намерен подчиниться принятому парламентом закону, который обязывает отложить "брексит", если сделка с Брюсселем не будет достигнута до 14 октября.

Доминик Рааб, глава МИД Великобритании: "Мы собираемся тщательно изучить вопрос о том, что именно этот закон в юридическом смысле будет требовать от правительства, и что не будет".

Журналист: ''Говорят, если Джонсон проигнорирует закон, он даже сможет отправиться в тюрьму". - спросил журналист.

Доминик Рааб, глава МИД Великобритании: "Это смешно. Разумеется, он не намерен нарушать закон. Я думаю, это политически мотивированные комментарии".

Премьер Борис Джонсон в дебатах по "брекситу" потерпел подряд несколько поражений в британском парламенте. Удастся ли главе кабинета справиться кризисом, вывести страну из Евросоюза? Со сделкой, или без? По-прежнему вопросов больше, чем ответов.