Первые леди, красный перец и Сирано

У первых леди лидеров «Большой семёрки» — культурная программа в Камбо-ле-Бен, городке во французской части Страны басков, почти в трёхстах км от Биаррица.

К Мелании Трамп, Бриджит Макрон и Аки Абэ присоединились супруга премьера Австралии Дженни Моррисон, первая леди Чили Сесилия Морель и жена главы Европейского совета Малгожата Туск.

Главная достопримечательность —коммуна Эспелет, известная своим красным перцем; его подавали на обед политикам, собравшимся в Биаррице.

Дамы же обедали на вилле Арнага, которую в своё время построил автор «Сирано де Бержерака» Эдмон Ростан.