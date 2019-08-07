Смахнуть пыль с Будды

Ежегодно 7 августа 15-метровую бронзовую статую Будды Вайрочаны в храме Тодай-дзи японского города Нара очищают от пыли. Уборка проводится накануне праздника поминовения предков. Рано утром священнослужители проводят церемонию, чтобы "временно убрать душу Будды из статуи". Лишь после этого десятки монахов и священников взбираются на изваяние, моют и чистят его, а затем полируют до блеска. Посмотреть на это приходит очень много народа.

Древний буддистский храм Тодай-дзи считается самым большим деревянным сооружением в мире. Он охраняется как объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.