Спасение самки носорога — непростая задача

Черные африканские носороги находятся на грани исчезновения. По последним данным, в мире осталось мене 5400 особей. И поэтому рейнджеры и ветеринары в национальном парке Крюгера в ЮАР сделали все возможное, что сохранить жизнь раненой самке носорога. В прошлом году ее подстрелили браконьеры и оставили умирать. Из-за поврежденного копыта она не могла искать себе пищу, а все кости в ступне были сломаны. На копыто наложили инновационную повязку с применением шкуры слона, покрытую стеклопластиком, но менять ее — непростая задача. Самке носорога, которую прозвали Гусыня, также ставят уколы с витаминами и противовоспалительными препаратами.