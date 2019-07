"Шёлковый путь": Байинбаолинг - Алашань

View this post on Instagram

На восьмом этапе ралли «Шёлковый путь» экипаж лидера грузового зачёта Сергея Вязовича перевернулся. Это произошло на 33 километре спецучастка. После переворота грузовик встал на колёса, проехал 200 метров и остановился. С членами экипажа все в порядке. После обследования грузовика ребята вернулись к точке старта, где ожидают грузовик техподдержки. Причины произошедшего, а также информация о том, сможет ли экипаж Сергея продолжить дальнейшую борьбу в ралли, уточняются.