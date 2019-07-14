Спорт

"Шёлковый путь": Байинбаолинг - Алашань

 Комментарии
 Euronews 
"Шёлковый путь": Байинбаолинг - Алашань
Размер текста Aa Aa

8 этап ралли "Шёлковый путь" стал самым продолжительным за весь марафон, участники преодолели почти 800 км, из которых 327 км составил спецучасток.

МАЗ под управлением Сергея Вязовича перевернулся в самом начале скоростного участка. К счастью, экипаж не пострадал, а грузовик сам встал на колёса, однако он был не в состоянии продолжить движение.

View this post on Instagram

На восьмом этапе ралли «Шёлковый путь» экипаж лидера грузового зачёта Сергея Вязовича перевернулся. Это произошло на 33 километре спецучастка. После переворота грузовик встал на колёса, проехал 200 метров и остановился. С членами экипажа все в порядке. После обследования грузовика ребята вернулись к точке старта, где ожидают грузовик техподдержки. Причины произошедшего, а также информация о том, сможет ли экипаж Сергея продолжить дальнейшую борьбу в ралли, уточняются.

A post shared by МАЗ-СПОРТавто (@mazsportauto) on

Разумеется, это происшествие повлияло на положение дел в зачёте гоночных грузовиков, первыми на этом этапе финишировали экипажи "КАМАЗ-мастер", в общем зачёте лидирует Антон Шибалов, на втором месте Андрей Каргинов, а на третьем Айрат Мардеев. По данным GPS многие экипажи грузовиков, включая Каргинова и Мартина Ван Ден Бринка, потеряли время на этом этапе из-за вынужденных остановок.

Мотоциклистам также пришлось нелегко. Сэм Сандерленд потерял 7 минут из-за падения, но сохранил лидерство в общем зачёте, так как его у соперников тоже возникли сложности. На восьмом этапе первым финишировал Кевин Бенавидес, вторым стал Адриен ван Беверен, а третьим Паулу Гонсалвеш. Братья Бенавидес улучшили свой результат в общем зачёте: Люсиано занимает вторую строчку, а Кевин третью.

В зачёте внедорожников в очередной раз победил Нассер Аль-Аттия. Следом за катарцем финишировал его товарищ по команде Тойота Эрик Ван Лун, третьим стал Матьё Серрадори. В общем зачёте лидирует по-прежнему Аль-Аттия, на второе место поднялся Жером Пелише, который на этом этапе показал пятый результат, а на третей строчке китаец Хань Вей. Денис Кротов на этом этапе стал восьмым, а в общем зачёте занимает 7 место.