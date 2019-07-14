"Шёлковый путь": Байинбаолинг - Алашань

8 этап ралли "Шёлковый путь" стал самым продолжительным за весь марафон, участники преодолели почти 800 км, из которых 327 км составил спецучасток.

МАЗ под управлением Сергея Вязовича перевернулся в самом начале скоростного участка. К счастью, экипаж не пострадал, а грузовик сам встал на колёса, однако он был не в состоянии продолжить движение.

Разумеется, это происшествие повлияло на положение дел в зачёте гоночных грузовиков, первыми на этом этапе финишировали экипажи "КАМАЗ-мастер", в общем зачёте лидирует Антон Шибалов, на втором месте Андрей Каргинов, а на третьем Айрат Мардеев. По данным GPS многие экипажи грузовиков, включая Каргинова и Мартина Ван Ден Бринка, потеряли время на этом этапе из-за вынужденных остановок.

Мотоциклистам также пришлось нелегко. Сэм Сандерленд потерял 7 минут из-за падения, но сохранил лидерство в общем зачёте, так как его у соперников тоже возникли сложности. На восьмом этапе первым финишировал Кевин Бенавидес, вторым стал Адриен ван Беверен, а третьим Паулу Гонсалвеш. Братья Бенавидес улучшили свой результат в общем зачёте: Люсиано занимает вторую строчку, а Кевин третью.

В зачёте внедорожников в очередной раз победил Нассер Аль-Аттия. Следом за катарцем финишировал его товарищ по команде Тойота Эрик Ван Лун, третьим стал Матьё Серрадори. В общем зачёте лидирует по-прежнему Аль-Аттия, на второе место поднялся Жером Пелише, который на этом этапе показал пятый результат, а на третей строчке китаец Хань Вей. Денис Кротов на этом этапе стал восьмым, а в общем зачёте занимает 7 место.