МО России: "Ядерная установка не пострадала"

Москва официально признала, что глубоководный аппарат, на котором возник пожар, приведший к многочисленным жертвам, был оснащен, как заявили, "ядерной энергетической установкой".

О том, что эта установка "не пострадала", на встрече в Кремле с президентом России заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Он добавил, что энергоустановка "изолирована, безлюдна, и находится в работоспособном состоянии".

Инцидент произошел в понедельник, официальная информация о случившемся появилась во второй половине дня во вторник. Первоначально речь шла о взрыве газа.

Пожар, как заявило оборонное ведомство России, был потушен силами экипажа, в результате ЧП погибли 14 моряков-подводников.