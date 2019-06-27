Хот-дог – рекордсмен

Потребовались усилия трёх человек, чтобы изготовленную из говядины полутораметровую сосиску перенести на гриль, где она готовилась в течение двух часов. Затем её переложили в специально подготовленную громадную булку и взвесили. После этого получившийся хот-дог заправили горчицей и вместе с квашеной капустой подали публике.

В настоящее время в Книге рекордов Гиннеса нет рекордсмена в категории «самый большой хот-дог». Решение о том, будет ли данное достижение внесено в следующее издание книги, будет объявлено в течение 12 недель.