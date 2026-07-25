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Горнолыжный курорт Afriski в Малути, Лесото. 11 июля 2026 года, суббота.
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Видео. Горнолыжный курорт в Лесото — редкое зимнее убежище в Африке

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Лыжники приезжают в горный курорт Afriski в Лесото: заснеженные склоны Малути манят как новичков, так и любителей зимних видов спорта со всего континента.

Горнолыжники выходят на трассы курорта Afriski Mountain Resort в Лесото — одного из немногих мест в Африке, где туристы могут заняться зимними видами спорта.

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Расположенный в горах Малути недалеко от города Бута-Буте, курорт в зимний сезон Южного полушария привлекает как новичков, так и опытных лыжников.

Гости пользуются подъемниками, чтобы добраться до заснеженных склонов: одни здесь делают первые шаги на лыжах, другие возвращаются из года в год.

Высокогорное расположение Лесото и холодный климат делают снег обычным явлением в зимние месяцы, благодаря чему Afriski становится популярным направлением для туристов из соседних стран.

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