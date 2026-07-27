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Жертвами паводка в туристическом районе на северо-западе Китая стали 10 человек, десятки пострадали

АРХИВ – На этом аэрофотоснимке, распространённом агентством Синьхуа, видны последствия паводков и оползней в провинции Сычуань, Китай, 4 авг. 2024 г.
Архивный аэрофотоснимок: на снимке, опубликованном агентством «Синьхуа», видны последствия внезапных наводнений и селей в китайской провинции Сычуань 4 августа 2024 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Malek Fouda
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В воскресенье тайфун «Ноул» обрушился на побережье Китая. Власти многих районов региона объявили предупреждения о сильной непогоде.

В воскресенье на туристический объект на северо-западе Китая обрушился внезапный паводок, вызванный проливными дождями; по данным государственных СМИ, погибли 10 человек, еще 23 пострадали.

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«Горный поток, вызванный кратковременными сильными осадками в живописной местности в уезде Вэйюань городского округа Динси, отрезал часть отдыхающих в палаточном лагере» в провинции Ганьсу, сообщила государственная телекомпания CCTV.

Ранее сообщилось, что паводок произошел в живописном районе Шуаншимэнь, расположенном в труднодоступной горной местности на юге Ганьсу, примерно в 1200 километрах к юго-западу от Пекина.

Шуаншимэнь известен природными арками, высокогорными лугами и горными ручьями и является популярным местом летнего кемпинга.

«Пострадавшие доставлены в больницы, еще 174 человека спасены», – передает CCTV со ссылкой на местные власти.

В воскресенье значительная часть юга Китая была переведена в режим повышенной готовности к наводнениям после того, как рано утром на сушу обрушился тайфун «Ноул». Во многих районах повышенная готовность сохранялась и утром в понедельник.

Сильные дожди в воскресенье прошли и в отдельных районах Ганьсу, хотя провинция находится далеко от траектории тайфуна «Ноул»; местные власти по всей провинции объявили штормовые предупреждения, призвав жителей оставаться дома, соблюдать инструкции по безопасности и проявлять осторожность.

Почти 800 тысяч человек были эвакуированы в безопасные районы после выхода тайфуна «Ноул» на побережье южной китайской провинции Гуандун, передает телеканал CGTN. Так, из города Хуэйчжоу были переселены в более безопасные районы 200 тысяч человек. Из-за стихии нарушено движение поездов и авиасообщение.

Дополнительные источники • AFP

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