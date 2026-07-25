Видео. Муссонные паводки в индийском Ассаме: не менее 41 погибшего

Наводнения, вызванные сильными муссонными дождями, затопили часть штата Ассам на северо-востоке Индии, оставив под водой дороги и жилые дома.

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На кадрах из Сивасагора видно, как местные жители по грудь в воде пробираются через потоки, неся свои вещи, а другие пользуются самодельными плотами, чтобы передвигаться по затопленным улицам.

По данным властей, по всему Ассаму погибли как минимум 41 человек, тогда как в пострадавших районах продолжаются спасательные и гуманитарные операции.

Главный министр штата Химанта Бисва Сарма назвал ситуацию «очень серьёзной» и заявил, что наводнение развивается так, как он никогда раньше не видел.