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Мужчина идёт по краю затопленной улицы после сильных дождей в Сринагаре, индийском контролируемом Кашмире, в понедельник, 20 июля 2026 года.
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Видео. Муссонные паводки в индийском Ассаме: не менее 41 погибшего

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Мощные муссонные ливни вызвали наводнения в Ассаме на северо-востоке Индии: затоплены дома и дороги, спасатели продолжают работу, погиб по меньшей мере 41 человек.

Наводнения, вызванные сильными муссонными дождями, затопили часть штата Ассам на северо-востоке Индии, оставив под водой дороги и жилые дома.

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На кадрах из Сивасагора видно, как местные жители по грудь в воде пробираются через потоки, неся свои вещи, а другие пользуются самодельными плотами, чтобы передвигаться по затопленным улицам.

По данным властей, по всему Ассаму погибли как минимум 41 человек, тогда как в пострадавших районах продолжаются спасательные и гуманитарные операции.

Главный министр штата Химанта Бисва Сарма назвал ситуацию «очень серьёзной» и заявил, что наводнение развивается так, как он никогда раньше не видел.

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