Кубок России по болотному футболу

В Ленинградской области, на торфянике в окрестностях деревни Поги, прошли матчи Кубка России по болотному футболу. В турнире принимали участие 8 команд. Победу одержала местная команда "Поги". Это дает команде право представлять Россию на чемпионате мира по болотному футболу, который пройдёт в Финляндии.

Игра в глубокой трясине требует гораздо больше физических усилий, чем игра на газоне, поэтому тайм болотного матча почти в четыре раза короче – он длится 12 минут. За каждую команду на поле играют 6 игроков.