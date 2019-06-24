Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Срочная новость

Срочная новость

no comment

Кубок России по болотному футболу

В Ленинградской области, на торфянике в окрестностях деревни Поги, прошли матчи Кубка России по болотному футболу. В турнире принимали участие 8 команд. Победу одержала местная команда "Поги". Это дает команде право представлять Россию на чемпионате мира по болотному футболу, который пройдёт в Финляндии.

Игра в глубокой трясине требует гораздо больше физических усилий, чем игра на газоне, поэтому тайм болотного матча почти в четыре раза короче – он длится 12 минут. За каждую команду на поле играют 6 игроков.

Другие No Comment