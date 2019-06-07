США: "олень-злоумышленник"

Необычный инцидент произошел в американском городе Лафкин (штат Техас). Ранним утром в пожарно-спасательную службу поступил звонок о предполагаемом незаконном проникновении в частный дом. Прибыв на место происшествия, сотрудники службы и полицейские увидели разбитые окна и мечущуюся внутри помещения фигуру подозреваемого. Взорам ворвавшихся в дом стражам порядка открылась удивительная картина: по комнате, где царил беспорядок, в полной панике носился "злоумышленник". Им оказался олень. Полицейские вытащили животное из помещения. Сообщается, что и спасатели, и олень получили лишь незначительные порезы из-за разбитого стекла.