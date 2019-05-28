Рождение нового европейского автогиганта

Франция будет отстаивать свои национальные интересы и сохранность рабочих мест в обмен на поддержку слияния автопроизводителей Renault и Fiat Chrysler. Об этом заявил французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции RTL. Он отметил, что французское правительство потребует определенных гарантий, в случае заключения сделки.

Брюно Ле Мэр, министр экономики и финансов Франции: "Во первых: сохранение рабочих мест в промышленности и заводов во Франции. Я очень четко сказал презеденту Renault Жан-Доминику Сенару, что это будет первая из гарантий, которые я потребую от него при открытии переговоров с Fiat", - подчеркнул Ле Мэр.

Заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини приветствовал предложение о слиянии и заявил, что итальянское правительство должно в случае необходимости принять участие в объединении Fiat Chrysler-Renault, учитывая важность автомобильного сектора для национальной экономики. Но Риму, вероятно, придется приобрести долю в 7,5% в объединенной группе. Такая же, по плану, достанется Парижу, который сейчас владеет 15% Renault.

Маттео Сальвини, министр внутренних дел Италии: "Если Fiat вырастет, это станет хорошей новостью для Италии и итальянцев. Это блестящая операция, она позволит в будущем защитить рабочие места в нашей стране, посодействует созданию и развитию европейского гиганта".

Тем временем представитель французского профсоюза заявил, что потенциальное слияние Fiat Chrysler и Renault может означать, что сотрудники заплатят за него "высокую цену". Выступая на пресс-конференции в Париже, он подчеркнул, что приоритет акционеров - "обогатить тех, кто уже и так богат".

Фабьен Гаш, представитель профсоюза Renault: "У акционеров, тех, кто владеет большинством акций в компании, не имеет значения - итальянцы они, французы, японцы, в частности, семья Аньелли, есть одна навязчивая идея - сделать богаче тех, кто уже богат".

В случае слияниия Fiat Chrysler и Renault появится третий по величине в мире автопроизводитель. Nissan, давний партнер Renault, остался в стороне от этого проекта. Его положение в альянсе будет относительно снижено, а независимость компании может быть нарушена. Этот и другие вопросы будут обсуждаться на встрече в Японии между генеральным директором Nissan и главой Renault.