ЕС: что важно для немцев?

Euronews завершает предвыборное путешествие по Европе. Съемочные группы встретились в столице Германии Берлине у Бранденбургских ворот.

Мейв Макмахан, Euronews: "Спасибо вам, коллеги! Вы привезли с собой столько солнца и тепла. Мы на финишной прямой. А как все прошло у вас?"

Винсент Макавини, Euronews: "Замечательно! В странах, где мы побывали, было интересно услышать мнение людей разных возрастов и профессий. В Австрии, например, мы говорили с молодыми фермерами. Вы в курсе, в ЕС есть проблема: здесь мало фермеров-мужчин моложе сорока лет. А это в будущем может создать проблемы в области продовольственной безопасности. Нужно больше помогать тем , кто только начинает заниматься сельским хозяйством, поддерживать. А вот жители Чехии проявляют заинтересованность в ЕС, но жалуются на проблемы с инфраструктурой. В Чехии считают, что государствам ЕС необходимо лучше взаимодействовать друг с другом. . Кстати, я думаю об этом говорят и в других странах".

Мейв Макмахан, Euronews: "А о "брексите" вас многие спрашивали?"

Винсент Макавини, Euronews: "О, да. Все хотели знать, что с "брекситом"... Я-то думал, что отдохну от этого, но все интересуются... Люди наблюдают за процессом, у них порой мрачное настроение. Я случайно услышал разговор немецких бизнесменов... Они сидели, изображали из себя английских коллег, которые как говорят о "брексите"... Смеялись. А еще говорят у немцев нет чувства юмора. А они вот смеются над "брекситом".

Мейв Макмахан, Euronews: "Ну, в течение нескольких дней мы непременно узнаем, есть ли у немцев чувство юмора. Но вы еще были в Польше. Прислали прекрасные репортажи оттуда".

Лешек Каблак, Euronews: "Да, впервые за 15 лет поляки считают, что выборы в Европе действительно важны, в том числе из-за жесткой политической конкуренции в самой Польше. Эти выборы - возможность решить многие вопросы, как в Польше, так и в Европейском Союзе. Поэтому кампания и привлекает избирателей. Мы надеемся, что после выборов что-то изменится и в Польше. Какие-то важные вещи.... Мы ожидаем, что в плане имиджа страны тоже произойдут перемены к лучшему".

Мейв Макмахан, Euronews:"Я приехала в Берлин буквально несколько часов назад, но не было времени пообщаться с туристами в такой солнечный день.... И вот мы отправляемся в путь. Йона за рулем... Итак, куда мы едем?

Йона Каллгрен, Euronews: "Мы направляемся в Магдебург, столицу земли Саксония-Анхальт ... На востоке страны. Сегодня там футбольный матч. Футбол в Германии - культовый спорт ... Мы поговорим с болельщиками о том, что они думают по поводу выборов в Европейский парламент, да и вообще о Евросоюзе".

На вопрос Euronews"будете ли вы голосовать на евровыборах?" ответили болельщики:

Николь: "Да... Не знаю могу ли я об этом говорить.... Но я буду голосовать за АДГ - "Альтернативу для Германии. Важно все переосмыслить, вернуть себе контроль, чтобы все было справедливо, ну и так далее" .

Анна: "Для меня важны стабильность, чувство Европы, единство Европы и, конечно, все, что связано с правами европейцев".

Михаэль: "Что важно для меня? Вот эта девочка, что у меня на плечах. Все, что касается детей, очень важно".

Несколько фанатов сказали, что будут голосовать за АДГ.

Бриджит: "Я надеюсь, что люди пойдут на избирательные участки и проголосуют за правильных кандидатов. Это важно для Европы. Для нас, как и для других европейцев, важно жить в безопасности. Жить свободно и жить полноценно".

Мейв Макмахан, Euronews: "Интересно было вечером".

Йона Каллгрен, Euronew: "Да, точно. Магдебург - очень классное место".

Мейв Макмахан, Euronew: "Но, к сожалению, время идет, мы не можем здесь задерживаться. Нас снова в дорогу!"

Йона Каллгрен, Euronews: "Впереди нас ждет Бремен. Нам ехать где-то часа три.... почти к побережью Северного моря... Вот и выехали на скоростную трассу , пока разговаривали..."