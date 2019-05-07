"Маленькое красное платье" и другие

В нью-йоркском Метрополитен музее прошёл 71-ый Бал Института костюма - Met Gala-2019. Он проводится с 1948 года и по эффектности превосходит церемонию вручения премии "Оскар". Главное правило - вписаться в дресс-код на тему, которую каждый год определяют организаторы. В этом году она была обозначена так: "Camp: Notes on Fashion" ("Кэмп: заметки о моде").

Кэмп - экстравагантный, театральный, в чём-то даже маргинальный и вульгарный стиль. Впервые он был упомянут в 1964 году в эссе Сьюзен Зонтаг "Notes on Camp" ("Заметки о кэмпе"). Среди самых запомнившихся нарядов этого года стали многослойное платье Леди Гаги, которое она в ходе представления постепенно с себя сняла, платье-люстра Кэти Перри и "маленькое красное платье" Карди Би.