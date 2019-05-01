"Галопом по Европам": цыганский вопрос в Болгарии

Корреспонденты Euronews продолжают путешествие по Болгарии.

Брайан Картер, Euronews: "Сейчас мы проезжаем окраины Пловдива... и направляемся в Столипиново, самый крупный цыганский район в Европе. Нас предупредили, снимать там будет непросто, но мы постараемся и сделаем, все что сможем".

Апостолос Стоикос, Euronews: "По мере приближения к Столипиново, меняется пейзаж... Появляются ветхие жилые постройки, улицы, заваленные мусором. Несколько минут прогулки по окрестностям, и мы понимаем, что особых проблем со съемкой не будет".

Знакомьтесь, это - Васко. Он родился в Столипиново и утверждает, что ему нравится быть частью цыганской общины. Как и многие здесь, Васко работает и сварщиком, и кузнецом. Свое дело он хочет передать внукам; их шестеро, несмотря на то, что сам Васко еле сводит концы с концами.

Васко Костов, кузнец: "Цыгане в Столипиново работают честно. Но правительство Болгарии не обращает на нас никакого внимания. Нам не оказывают помощь. А цыганам нужны рабочие места, мы должны деньги на жизнь зарабатывать. А сейчас мы работаем практически за бесплатно".

В этом районе Пловдива проживают 50 тысяч человек. Практически нулевые инвестиции в местную инфраструктуру привели к серьезным проблемам с электричеством и водоснабжением. Жилые дома ветшают. Возникают незаконные постройки. В цыганской общине растет недовольство по отношению к местным властям.

Апостолос Стоикос, Euronews: Всего в двадцати минутах езды от центра Пловдива, объявленного в этом году одной из культурных столиц Европы, здесь в Столипиново, мы видим совсем другую картину. Этот район - средоточие нищеты".

Брайан Картер, Euronews: "Сейчас мы отправляемся в местный Молодежный центр, чтобы поговорить с его сотрудниками и молодыми людьми,и узнать, что они думают о своем месте в Болгарии и в Европейском Союзе".

В Молодежный центр Столипиново приходят юноши и девушки со всей округи, чтобы играть, обмениваться мнениями, приобрести новые умения и навыки. Все - в рамках программы, разработанной для культурной столицы Европы. Такую поддержку директор центра считает важной, тем не менее, он хотел бы, чтобы Европа сделала больше для цыганской общины.

Асен Карагезов, директор Молодежного центра: "В этом плане у Европы есть эффективные инструменты воздействия, что может подтолкнуть власти любой европейской страны к поиску решения проблем. Однако, если правительство отдельно взятой страны не желает их решать и брать на себя ответственность, то, что может сделать ЕС? Только предлагать какие-то реформы".

Один из местных подростков сказал нам о том, что дискриминация в отношении цыган, повлияет на голосование на предстоящих выборах в ЕС.

Васко Карагезов, студент: "Я думаю, что буду голосовать за тех, кто предлагает цыганам лучшее будущее. Я не хочу, чтобы мы сталкивались с дискриминацией, когда, допустим, приходим на пляж, или в ночной клуб. Я не хочу, чтобы людей делили на этнические группы. Все должны быть равны и наделены равными правами".

Точное число проживающих в Болгарии цыган неизвестно. Предполагается, что в стране находятся до 750 тысяч представителей этого этнического меньшинства. Правозащитные организации осуждают дискриминацию, с которой сталкиваются цыгане, и призывают болгарские власти сделать все возможное для улучшения качества жизни общины.