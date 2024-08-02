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Полноценные члены общества: ЕС награждает мэров, интегрирующих цыган

Полноценные члены общества: ЕС награждает мэров, интегрирующих цыган
Авторское право euronews
Авторское право euronews
By Hans von der Brelie
Опубликовано
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Дискриминация на всех уровнях - визитная карточка многих цыганских общин в Европе. На помощь им приходят ассоциации, а также местные и европейские власти. Основной акцент сделан на обеспечении жильем и образовании.

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В Европе проживает около 12 миллионов цыган, миллион из них - на Западных Балканах. Предрассудков в отношении этих людей немало, но растет и армия желающих бороться с сегрегацией и непониманием. Что делает Европа для улучшения условий жизни цыган? Корреспондент Euronews Ханс фон дер Брели побывал в Черногории, Сербии и Боснии-Герцеговине. Вот его рассказ.

"Во время своей поездки я видел, как дети играют на свалках, но видел и тех, кто сидел за уроками. Я побывал в ветхих лачугах и в современном соцжилье, встречал цыган, которые работают, и безработных, тех, кто говорит о дискриминации в повседневной жизни, и тех, кто гармонично сосуществует с соседями. Картина неоднородна.

"На нас показывают пальцем"

Рамиз Шаколи живет в цыганском квартале на окраине города Никшич в Черногории. "Когда мы идем в центр, люди показывают на нас пальцем, говоря: "А, вот и цыгане", - жалуется он. Отмечая, что "отношения не очень хорошие". 

Однако они постпенно улучшаются. Еврокомиссия наградила семь муниципалитетов и мэров Западных Балкан за их политику инклюзии цыганского меньшинства. В Черногории победителем стал Марко Ковачевич. Он - мэр Никшича, второго по величине города страны. На 70 000 населения там - около 1500 цыган.

Мэр курировал строительство 31 единицы социального жилья, 17 из них передали цыганам. Когда Ковачевич решил расширить проект, то наткнулся на сопротивление. "Изменения происходят слишком медленно, - говорит он. - Причина - в очень разном образе жизни цыганской общины и остального населения Никшича. Недавно мы хотели построить 10 единиц соцжилья в одном из микрорайонов, но люди были против, не желая соседствовать с цыганами".

Местный центр цыганских инициатив делает все, чтобы сгладить противоречия. НПО занимается защитой прав цыган, особенно женщин. Здоровье, школа, работа, жилье - все взаимосвязано, считает директор Фана Делия. "Важным шагом стало бы прояснение вопросов собственности - проблемы, существующей во всех регионах бывшей Югославии. В частности, остро стоит вопрос легализации земли, на которой проживает цыганская община", - говорит она. 

У одних цыган есть дома, у других - нет. Несколько лет назад на окраине Никшича муниципалитет построил социальное жилье, в котором сейчас проживает около 300 человек. У некоторых условия крайне тяжелы. "Тут в одной квартире обитают 14 человек, в том числе мой сын с больным ребенком, - рассказывает Сейди. - Ни у кого нет работы, и только один человек получает социальную помощь".

По мнению активистки Фаны Делия, властям на местах "важно сосредоточиться на трудоустройстве в общине".

Интеграция через школу

В сопровождении Зои Тарламишай, цыганского посредника в местной средней школе, мы навещаем Амелу и ее шестерых детей. Амела замужем за цыганом. Женщины знают: чтобы найти квалифицированную работу, нужно учиться. Неслучайно Тарламишай внимательно следит за успехами тех немногих цыганских детей, которые дошли до средней школы.

Тарламишай, сама цыганка, успешно окончила университет, а это большая редкость для общины в Черногории. Она призывает политиков изменить закон: "Если бы среднее образование стало обязательным, ребята из цыганской общины не бросали бы школу так рано, получали бы лучшее образование и могли бы рассчитывать на большее".

На плеере смотрите полный репортаж Ханса фон дер Брели.

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