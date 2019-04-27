Ска Келлер: "Нельзя ограничить число беженцев"

Вы смотрите специальный выпуск программы "Политика без цензуры". Мы находимся в Брюсселе, в здании Европарламанта.

Кто возглавит Еврокомиссию после Жан-Клода Юнкера? Ваши вопросы мы зададим шести кандидатам. Сегодня гостья нашей студии - Ска Келлер, "кандидат" от "зеленых".

Тес**а Арсилла, Euronews:** "Зрителей интересует очень многое. Но прежде чем мы озвучим вопросы и дадим слово зрителям, давайте поговорим вот о чем. Последние недели мы были свидетелями акций протеста, которые по всему миру организовывали экоактивисты. Совсем недавно масштабные демонстрации прошли в Лондоне. Эта новость была одной из главных в средствах массовой информации. И неважно, аплодируете вы этим людям или презираете их, игнорировать их невозможно.

"Если студенты устроят забастовку в выходные, их никто не услышит"

Даррен МакЭфри, Euronews: "Недавно мы наблюдали довольно необычную для Лондона картину. Что Вы чувствовали в этот момент? О чем думали? Поддерживаете ли вы этих людей, хотите ли сами находиться там?

Ска Келлер: "То, что сейчас по всему миру, по всей Европе проходят акции экоактивистов, - это потрясающе. Это очень важно, потому что на протяжении долгого времени проблему климата обсуждали в последнюю очередь. Мы, "зеленые", кричали: "Эй, давайте поговорим о климате, об окружающей среде", но на нас не обращали внимания. Сейчас же проблема изменения климата стала одной из ключевых. У нас есть только одна планета, так давайте сделаем всё от нас зависящее, чтобы сохранить ее".

Теса Арсилла, Euronews: "Даже если это нарушает течение жизни других людей? Я говорю, например, о нанесении ущерба имуществу. Или о людях, которые пытаются попасть на работу и не могут, потому что им говорят: "Мы делаем это ради защиты климата". Добраться до работы сегодня было довольно сложно".

Ска Келлер: "Да, конечно, все акции должны быть мирными. Но мы не должны забывать, что изменение климата уже отразилось на жизни многих людей, которые потеряли свои дома, лишились средств к существованию. Мы видим, что в Европе появляется много засушливых мест".

Даррен МакЭфри, Euronews: "Считаете ли вы, что люди должны блокировать улицы, станции метро, мешать движению поездов, чтобы донести свое послание?"

Ска Келлер: "Ну, у гражданского неповиновения очень долгая история. Я думаю, важно, чтобы ваш голос был услышан. Например, если говорить о забастовках. Если студенты устроят акцию в выходные, их никто не услышит. А вот если они выйдут на забастовку в учебное время, то тогда их голос будет услышан. Давайте не будем забывать о том, что изменения климата разрушает жизни всех нас. Нам действительно нужно что-то делать".

Теса Арсилла, Euronews: "Сейчас эта тема стала одной их самых важных".

Даррен МакЭфри, Euronews: "Но эта тема раскалывает общество".

Теса Арсилла, Euronews: "У нас много вопросов. Но прежде, чем мы их озвучим, давайте узнаем чуть больше о том, кто такая Ска Келлер".

Вместе с однопартийцем Ска Келлер ведет европейских "зеленых" на выборы в Европарламент. Но кто она такая? Ска Келлер родилась в восточной Германии на границе с Польшей. Всю свою жизнь она занимается активистской работой.

Ска Келлер примкнула к молодежному крылу "зеленых" в 2001 году. Ей тогда было 19 лет. Через год она вступила в партию. Депутатом Европарламента активистка была избрана в 2009 году. 27-летняя Келлер стала одним из самых молодых депутатов"

Сейчас Келлер – член комитета по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам. Кроме того, она сопредседатель партии "зеленых". Верховенство закона и гражданские права – вот приоритеты Ска Келлер. Она борется за то, чтобы в Европе не было границ, и за то, чтобы здесь царила справедливость.

Но всё не так гладко. Келлер столкнулась с жесткой критикой из-за ее либеральной позиции в отношении мигрантов и политики "открытых дверей". Во время акции в защиту национального парка в Болгарии ее прозвали "помешанным зеленым джихадистом".

Даррен МакЭфри, Euronews: "Что Вы думаете об этом прозвище - зеленый джихадист?"

Ска Келлер: "Для меня поездка в Болгарию очень памятна. Я присоединилась акциям протеста. Участники этого движения хотели спасти национальный парк. Вице-премьер тогда заявил, что меня нужно выдворить из страны. Меня это поразило. Правительство сказало: "Мы не хотим, чтобы люди протестовали. Мы хотим выгнать из страны избранных депутатов Европарламента".

"Климатические проблемы напрямую связаны с социальными"

Теса Арсилла, Euronews: "Давайте дадим слово зрителям. Сами Шавит учится в Брюссельском свободном университете. Сами, о чем ты хочешь спросить?"

Сами Шавит, зритель: "Здравствуйте, Ска! Мы были свидетелями социальных протестов по всей Европе. В первую очередь я говорю о Франции и "желтых жилетах". Мой вопрос прост. Что Вы думаете о налогах на авиабилеты и топливо?

Ска Келлер: "Спасибо большое за вопрос! Я думаю, мы должны прекратить субсидирование авиаперелетов. Сейчас мы предоставляем налоговые льготы авиакомпаниям и при этом облагаем высокими налогами железнодорожные компании. При покупке билета на поезд вы платите НДС, в случае с авиабилетами вы освобождены от уплаты этого налога. Кроме того, авиакомпании не платят налог на валютные операции, что приводит к нечестной конкуренции. Мы должны прекратить субсидировать то, что вредит нашей планете. Сейчас мы выделяем 55 миллиардов евро на технологии, связанные использованием ископаемого топлива. Нужно это прекратить! Необходимо тратить деньги на технологии, которые бы не наносили вреда нашей планете.

Климатические проблемы напрямую связаны с социальными. Это касается в первую очередь наименее обеспеченных людей, которые больше всего страдают от изменений климата, людей, деятельность которых не ведет к столь масштабным выбросам углекислого газа, как деятельность богатых. Итак, что нам нужно сделать? Нам нужно убедиться, что мы можем заставить тех, кто больше загрязняет, платить больше: это компании, а также наиболее богатые люди. И, например, говорить о цене CO2, которую мы затем можем перераспределить на каждого человека. Это означает, что те, кто беднее, смогут получить от этого больше".

Теса Арсилла, Euronews: "Это Ваш ответ на обвинения в том, что агрессивная климатическая политика вредит рабочему классу?"

Ска Келлер: "Забавно, что вы называете это агрессивной климатической политикой. Мы пытаемся спасти эту планету, мы стараемся сделать так, чтобы у молодого поколения была живая планета, чтобы у него было будущее. Да, нам нужно принять меры, срочные меры. Но понятно, что в основном углекислый газ попадает в атмосферу по вине крупных компаний, которыми руководят богатые люди. И в связи с этим возникает вопрос социальной справедливости".

Теса Арсилла, Euronews: "Задать вопрос Ска Келлер могут не только зрители, которые находятся в студии. Жительница Дублина Бэт Доэрти прислала нам видеовопрос. Давайте послушаем".

"Пустые обещания европарламентариев"

Бэт Доэрти, телезрительница: "Изменение климата в первую очередь затрагивает молодых людей. Есть ли у Вас какой-то конкретный план действий, который мог бы спасти наше будущее? Или Вы так и будете раздавать пустые обещания и озвучивать неопределенные цели, как это было в последние годы?"

Теса Арсилла, Euronews: "Пустые обещания - вот как это видят некоторые молодые люди, например, Бет".

Ска Келлер: "Да, я полностью согласна. Сейчас все говорят о климатической политике. Но если мы посмотрим на то, как голосуют депутаты Европарламента, то увидим, что действительно было много дано пустых обещаний. Когда партии голосуют против климатического плана на 2030 год, против ограничений на выбросы углекислого газа для автомобилей и грузовиков, то все эти разговоры действительно становятся пустыми. Нам нужно принять конкретные меры и сделать это необходимо как можно быстрее".

Теса Арсилла, Euronews: "Следующий вопрос от наших зрителей. Мария Изабелла Солдевилла – преподавательница Брюссельского свободного университета. Какой у Вас вопрос?

"Пришло время, чтобы женщина возглавила Еврокомиссию"

Мария Изабелла Солдевилла, зрительница: "Здравствуйте! Вы много говорили о социальной справедливости. Что вы намерены сделать для того, чтобы вопрос гендерного равенства стал приоритетным для ЕС?"

Ска Келлер: "Да, гендерное неравенство – это вопрос, которому нужно уделить много времени. На самом деле уже в Римском договоре было сказано, что Европа хочет добиться гендерного равенства. Но пока эта цель не была достигнута. Достаточно взглянуть на состав Европарламента. Только треть мест здесь занимают женщины. Это ужасно, учитывая, что женщины – это половина нашего общества, даже, может, немного больше. И та же пропорция должна быть в составе Европарламента. Но пока это не так.

Что мы предлагаем? Конечно, прежде всего, мы хотим вывести женщин на авансцену. Вот почему у нас, у "зеленых", всегда два лидера, у нас всегда по два руководителя группы, два ведущих кандидата и так далее. Но это то, что мы можем сделать внутри нашей партии. Мы также хотим добиться большей прозрачности в вопросе оплаты труда – сколько компании платят мужчинам и женщинам? Если эта информация станет доступна, мы сможем выявить примеры неравенства, и это нужно будет сделать. Удивительно, что мы до сих пор не знаем, сколько компании платят своим сотрудникам".

Даррен МакЭфри, Euronews: "Насколько для вас важно, чтобы следующей главой Еврокомиссии стала женщина?"

Ска Келлер: "Это то, что нам хотелось бы увидеть. У нас никогда не было женщины-председателя Еврокомиссии, и я думаю, что время пришло. Также настало время для Еврокомиссии, в которой в равной мере были бы представлены мужчины и женщины. Мы уже давно предлагаем, чтобы страны выдвигали двух кандидатов-комиссаров – мужчину и женщину. Тогда председатель сама смогла бы определить состав комиссии и выбрать равное число мужчин и женщин. Но в этой политике еще много чего должно произойти".

"Миграционная сделка с Турцией - это, скорее, пресс-релиз"

Теса Арсилла, Euronews: "Теперь мы перейдем к другой теме, которая также очень важна для ЕС. Это вопрос от Амама Лавала из Нигера: "Как вы рассчитываете управлять потоком мигрантов, которые устремляются в Европу, учитывая, сколько уже неудач потерпел ЕС, пытаясь распределить этих людей между европейскими странами?"

Ска Келлер: "В первую очередь мы должны убедиться, что мы сделали всё возможное для того, чтобы этим людям не пришлось бежать из родной страны. Не каждую проблему ЕС может решить за сутки. Война в Сирии, например, вряд ли не может закончиться уже завтра. Но страны ЕС по-прежнему экспортируют оружие в страны, которые находятся в зоне конфликта. Я говорю, например, о Саудовской Аравии, которая бомбит Йемен. И это не единственная зона конфликта, куда мы поставляем оружие. Нужно все это прекратить. Нужно вести торговую политику, которая бы не делала бедных людей еще беднее. Нужна сельскохозяйственная и рыболовная политика, которая бы не лишала людей средств к существованию. И еще нужно убедиться в том, что никто не тонет в Средиземном море.

Я не могу согласиться с тем, что в 2019 году мы живем в Европейском Союзе, где люди тонут в Средиземном море. Мы знаем, где они находятся, мы знаем, где они тонут, и мы им совсем не помогаем. Мы даже останавливаем людей, которые хотят помочь. И это не то, что я хочу видеть в Евросоюзе ".

Даррен МакЭфри, Euronews: "Вы разочарованы тем, что общий подход ЕС к решению этой проблемы не сработал из-за того, что многие страны не хотят принимать беженцев?"

Ска Келлер: "О каком общем подходе вы говорите? Европарламент фактически нашел компромисс между группами, был достигнут широкий консенсус – или, скорее, компромисс – по поводу того, как добиться справедливого распределения ответственности. Я согласна, что, если много людей приезжает в одну страну, это огромная проблема. Но если многие страны ЕС подключатся к ее решению, то ситуация станет куда лучше".

Теса Арсилла, Euronews: "Что насчет сделки между ЕС и Турцией? Евросоюз называет соглашение успехом. Критики этого документа так не считают. А что Вы думаете о том, чтобы держать людей за пределами ЕС?"

Ска Келлер: "Да, это проблема. Соглашение с Турцией даже не назовешь сделкой. Это скорее пресс-релиз, в котором никак не защищаются права человека. Это скорее гарантия того, что никто не попадет в Европу. В документе ничего не говорится о защите прав человека и предоставлении статуса беженца. Мы против такой сделки".

Даррен МакЭфри, Euronews: "Что Вы думаете о том, чтобы ограничить количество?"

Ска Келлер: "Количество чего?"

Даррен МакЭфри, Euronews: "Количество беженцев и мигрантов, которые могут приехать в Европу".

Ска Келлер: "Дело в том, что тому, кто нуждается, ты не можешь сказать, что ты 1001-й, и мы тебя не берем. Вы не можете ограничить число беженцев.

Миграция – это совершенно другой вопрос. Беженцы – это люди, которым нужна помощь. Вы не можете их не пускать. Есть международные, европейские законы. Да и просто по соображениям гуманности мы должны защитить этих людей. Но повторюсь, миграция – это абсолютно другая тема. Например, трудовая миграция. Конечно, государство может сказать: мы берем таких-то людей, нам нужны такие-то навыки, а в следующем году мы никого не возьмем. Это все прекрасно".

"Некоторые депутаты считают, что беженцы должны тонуть в море"

Даррен МакЭфри, Euronews: "Какова стратегия "зеленых" в отношении так называемых популистстких партий?"

Теса Арсилла, Euronews: "Кажется, у таких партий будут довольны хорошие результаты на этих выборах".

Ска Келлер: "Да, но нам еще нужно дождаться дня выборов. Я думаю, очень важно, чтобы демократические партии дистанцировались от крайне правых. Они должны заявить, что защищают права человека, европейские ценности, они обязаны показать, что держатся на расстоянии от крайне правых. Одна из самых больших опасностей крайне правого подъема состоит в том, что центристские и центристско-правые партии движутся вправо и присоединяются к этому дискурсу. И как только они вступают в эти разговоры, они фактически узаконивают крайне правые партии и помогают им набрать больше избирателей".

Теса Арсилла, Euronews: "Но собираетесь ли Вы привлекать их к решению проблем?"

Ска Келлер: "Это другой вопрос. Я жду, что консерваторы скажут: "Нет, я не собираюсь следовать этим разговорам. Я не собираюсь создавать коалицию с крайне правыми". Но мы уже видели обратное в Австрии, а также в Андалузии. Мы видели, как Европейская народная партия и либералы вступают в коалицию с крайне правыми, которые даже не пытаются защищать права человека. Это не должно случиться. Я думаю, что существует реальная опасность того, что весь дискурс сместится вправо".

Теса Арсилла, Euronews: "Но собираетесь ли Вы вести переговоры? Некоторые политики говорят, что не хотят привлекать крайне правых к решению проблем. А что насчет Вас?

Ска Келлер: "Ну, я бы не хотела разговаривать с теми, кто не уважает права беженцев. В этом здании действительно есть люди, которые думают, что беженцы должны тонуть в море. Я не разговариваю с такими людьми".

Даррен МакЭфри, Euronews: "Окей, ваша позиция довольна ясна. Но прежде чем мы продолжим, давайте вспомним заявления Ска Келлер, которые она сделала здесь, в Европарламенте".

"Европа обещала демократию, верховенство закона и гражданские свободы всем своим гражданам. Но сейчас все эти достижения оказались под угрозой. Мы должны бороться за них снова и снова каждый день. Сейчас мы видим, как в Европе увольняют судей, легализуют коррупцию, закрывают газеты, подвергают преследованиям университеты. Гражданское общество считают чем-то преступным. У нас есть обязанности - у вас, у председателя Еврокомиссии, у нас, у членов Европарламента, у всех граждан ЕС – от севера до юга, от востока до запада. Если Европа перестанет быть демократической, она потеряет саму себя".

Теса Арсилла, Euronews: "Вы говорили там с председателем Еврокомиссии. Жан-Клод Юнкер представляет опасность для европейской демократии?"

Ска Келлер: "Нет, ни в коей мере. Я на самом деле говорила там о ситуации в разных странах ЕС. Мы наблюдаем очень тревожные тенденции. Я говорю в первую очередь о Венгрии, где больше нет верховенства закона и демократии. И это не единственный пример. В Польше под угрозой оказалась независимость судебной власти. То же самое в Румынии. У нас много проблем. Я думаю, что очень важно защищать демократию, гражданские свободы, верховенство закона, потому что это базовые ценности Европейского Союза.

Теса Арсилла, Euronews: "Хорошо. Давайте перейдем к следующему вопросу. Пьер учится в Брюссельском свободном университете. Пьер, какой у тебя вопрос?

Как убедить Трампа вести более "зеленую" политику?

Пьер, зритель: "Здравствуйте, Ска! Мой вопрос касается торговли. Учитывая, что для нас важна торговля с США, как Вы планируете убедить Дональда Трампа вести более "зеленую" политику?

Ска Келлер: "Это очень хороший вопрос, и я бы хотела, чтобы у меня был ответ на него. Конечно, мы хотим использовать торговлю как один из инструментов. Мы должны убедиться, что мы заключаем торговые соглашения только с теми странами, которые подписали Парижское соглашение по климату. Выход США из соглашения – это, конечно, проблема. Нужно им сказать: "Подождите, для нас эти вещи взаимосвязаны. Торговля не должна противоречить нашим климатическим целям". Мы поддерживаем международное, двустороннее сотрудничество. Но это также должно происходить на основе международных и многосторонних соглашений".

Теса Арсилла, Euronews: "То есть вы просто перестанете торговать с США, если они не подпишут Парижское соглашение?"

Ска Келлер: "Мы сейчас говорим о том, должно ли появиться новое торговое соглашение между США и ЕС. Я не думаю, что это подходящий момент. Трамп сейчас говорит: "Хорошо, если вы не сделаете то, что я вам говорю, тогда я повышу пошлины на импорт ваших автомобилей". А ЕС отвечает: "Хорошо, мы всё сделаем". Я не думаю, что очень хорошая позиция. И, да, мы не должны заключать соглашения о свободной торговле со странами, которые не подписали Парижское соглашение.

Даррен МакЭфри, Euronews: "А что вы думаете о самом Трампе, учитывая все сказанное Вами и учитывая его позицию по ряду вопросов? Если вы станете главой Еврокомиссии, сядете ли вы за стол переговоров с Трампом?"

Ска Келлер: "Да, к сожалению, по работе приходится разговаривать с людьми, которые вам не очень нравятся. Это всегда так".

Второй срок Трампа и армия ЕС: да или нет?

Даррен МакЭфри, Euronews: "У нас есть для тебя, Ска, несколько вопросов, которые подразумевают ответ "да" или "нет". Давай начнем. Армия ЕС? Да или нет?

Ска Келлер: "Нет. Потому что я хочу знать, кто отправляет армию – парламент, как в Германии, или..."

Даррен МакЭфри, Euronews: "Одно слово!"

Ска Келлер: "Я не знаю".

Даррен МакЭфри, Euronews: "Второй президентский срок Трампа?"

Ска Келлер: "Простите, что?"

Даррен МакЭфри, Euronews: "Второй срок Трампа?"

Ска Келлер: "Нет! Нет!"

Даррен МакЭфри, Euronews: "Китай – это угроза для ЕС?"

Ска Келлер: "Да".

Даррен МакЭфри, Euronews: "Отменили бы Вы 50-ую статью Лиссабонского договора, если бы Вы могли остановить "брексит"?

Ска Келлер: "Да".

Даррен МакЭфри, Euronews: "Наше любимое место – Страсбург. Можно ли его считать пустой тратой денег?"

Ска Келлер: "Да. Я имею в виду Европарламент, а не город".

Даррен МакЭфри, Euronews: "Должны ли европейцы рожать меньше детей, чтобы спасти планету?

Ска Келлер: "Нет"

Даррен МакЭфри, Euronews: "Считаете ли Вы Юнкера отличным главой Еврокомиссии?"

Ска Келлер: "Нет".

Даррен МакЭфри, Euronews: "И, наконец, электросамокаты. Вам они нравятся?

Ска Келлер: "Я еще на них не каталась".

Теса Арсилла, Euronews: "Еще нет?"

Даррен МакЭфри, Euronews: "Они здесь повсюду".

Ска Келлер: "У меня есть велосипед, меня он устраивает. Я скептически отношусь к электровелосипедам. Мне пока не 50 лет. Я хочу кататься на моем обычном велосипеде. Меня можно отчасти считать технологическим скептиком".

Даррен МакЭфри, Euronews: "Вот еще что интересно. Не смущает ли вас, что такие люди, как Грета Тунберг, которая лишь около года назад начала свои забастовки, оказали больше влияния на весь этот климатический дискурс, чем Вы? Вы работаете в Европарламенте десять лет, а политикой занимаетесь уже два десятка лет".

Ска Келлер: "Ну, мы добились введения ограничений на выбросы углекислого газа для автомобилей и грузовиков. Мы создали закон о климате. Мы запретили некоторые вредные для пчел пестициды. Я думаю, что мы оказали довольно большое влияние на нынешнюю ситуацию, но не такое сильное, как хотелось бы. Нужно, чтобы в следующей парламент прошло больше членов "Зеленой партии". Но мы уже добились некоторых целей. Вы не можете это отрицать...

Даррен МакЭфри, Euronews: "То есть ты не собираешься уступать дорогу Грете?"

Ска Келлер: "Она должна присоединиться к нам".

Даррен МакЭфри, Euronews: "На этом мы заканчиваем. Ска, спасибо тебе за этот разговор!"

Ска Келлер: "Спасибо большое вам!"