Парад тюльпанов в Крыму

В Никитском ботаническом саду неподалеку от Ялты проходит ставший уже традиционным Парад тюльпанов. В этом году можно полюбоваться большим разнообразием новых сортов этих цветов (их около 300), специально адаптированных к местному климату. Гибридные сорта выращивались в ботанических садах, поскольку привезенные из-за рубежа цветы не могли приспособиться к климату Крыма.

Настоящей "феей" этой тюльпанной феерии в Крыму можно считать куратора коллекции Людмилу Александрову. Ведь красота, которую можно видеть на этом параде, — это результат ее самоотверженного труда. По ее словам, в мире насчитывается более 6,5 тысяч сортов тюльпанов, в том числе гибриды. Один из новых сортов, представленных в саду, называется "Золото Скифов", названный в честь их золотисто-желтого цвета.