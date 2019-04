"Прощальный подарок" Долорес О'Риордан - так назвали этот альбом члены группы The Cranberries. Историю "Напоследок" (In the End) - восьмого и последнего диска группы в первоначальном составе можно резюмировать так: солистка и музыканты начали работать над его композициями на гастролях в мае 2017-го. Но прежде, чем The Cranberries смогли показать демо-версии звукозаписывающему лейблу, певица скончалась 15 января 2018 года в номере лондонской гостиницы.

"Когда Долорес записывала эти демо-версии, она пыталась продемонстрировать лучшее, на что способна, - вспоминает ударник группы Фергал Лоулер, - эти песни переполняют эмоции! Многие из композиций последнего альбома написаны о непростом периоде в ее жизни, такое ощущение, что она хотела избавиться от негатива, перенести все на бумагу, чтобы идти дальше"...

После нескольких месяцев траура члены группы решили послушать наработки, хранившиеся на жестком диске О'Риордан в ее нью-йоркском доме. Когда они услышали ее мощный голос, у них было ощущение, признаются музыканты, что они "выиграли в лото".

"Главный завет, ее самое сокровенное желание - это чтобы ее песни жили, потому что они были ее детьми, - добавляет гитарист Ноэл Хоган. - Так она их и называла. Мы надеемся, что через многие годы после того, как мы покинем эту планету, ее песни будут звучать"...

В альбоме 11 композиций. Он должен появиться на прилавках музыкальных магазинов 26 апреля.

15 января 2019 года - в годовщину смерти Долорес - группа выпустила первый сингл с предстоящего альбома "All Over Now", а 19 марта еще один - "Wake Me When It’s Over".