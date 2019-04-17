"Красный диван" в Коллепардо

Наше предвыборное путешествие по Европе продолжается. Следующая остановка - Коллепардо, небольшая деревня в регионе Лаццио. В ней проживают всего 800 человек. Коллепардо находится в живописном горном месте и представляет собой типичную итальянскую деревушку. Буквально в пяти километрах от нее, расположен монастырь, построенный в начале 13 века. Совсем скоро здание обретет новую жизнь.

Елена Каваллоне, euronews: "Действительно, группа националистов, возглавляемая Стивом Бэнненом (бывшим советником президента США Дональда Трампа) и видным представителем движения альтернативных правых, намеревается создать здесь академию, в которой будут изучать идеи популизма а и совранизма, пропагандирующих защиту национального суверенитета.

Джек Паррок, euronews: "Организаторы академии предполагают, что она откроется уже в октябре нынешнего года и ожидают, что сюда съедутся слушатели из разных стран Европейского Союза, да и не только из ЕС. Наличие подобного института бесспорно повлияет на ритм жизни в Коллепардо. Именно поэтому мы приехали сюда, чтобы поговорить обо всем этом с жителями деревни. Услышать их мнение о Европейском Союзе".

Винченцо де Паразиз, вице-мэр Коллепардо: "Меня зовут Винченцо де Паразиз. Я - заместитель мэра Коллепардо. И сам я отсюда родом. Мы заинтересованы в том, чтобы наша деревня развивалась. Если академия будет этому способствовать, если это привлечет к нам молодежь, почему нет? Я не думаю, что они хотят построить школу для нацистов, это противоречит конституции. Вот такое мое мнение. И я полагаю его разделяют многие жители деревни".

Флавия, жительница Коллепардо: "Я - Флавия. Я родилась в этой деревне. И я совсем не согласна с тем, что здесь будет эта академия. Мы привыкли, что у нас есть аббатство, мы очень привязаны в монастырю. С другой стороны, если все пойдет хорошо, то это даст рабочие места, а нам это необходимо. Надеюсь, что Италии поможет Европейский Союз; мы переживаем не лучшие времена. Да, мы надеемся, что с европейской помощью мы сможем продвинуться вперед".

Диего, житель Коллепардо: "Меня зовут Диего. Я тоже из Коллепардо. У нас очень красивая деревня и ее стоит посетить. А Европа...Она наносит ущерб Италии по многим направлениям. Мы рабы ЕС... И это касается целого ряда аспектов: экономики, религии, наших идей и вгзлядов. Наши идеи должны быть нашими. Их не должны у нас воровать. А если они уходят в Европу, то пусть нам за это платят. Многие итальянские студенты, да и рабочие, вынуждены уезжать за границу, чтобы как-то существовать, найти себя. Ничего другого не остается. Нас не ценят... Людей набирают по рекомендации, по знакомству. Это неправильно. Но нас вынудили действовать таким образом".