Предвыборное путешествие по Европе: красный диван в Лионе

Сириль Фурнери, Euronews:

"Наше предвыборное путешествие по Европе продолжается в Лионе. Мы находимся рядом со штаб-квартирой Euronews, знаменитым "зеленым кубом". Со мной журналист английской редакции Аннелиз Боржес. Аннелиз, неделю назад я встретил тебя на франко-испанской границе. А до этого еще две недели ты разъезжала по Португалии и Испании. Что тебе запомнилось за время путешествия по дорогам Европы?"

Аннелиз Боржес, Euronews:

"Я думаю, больше всего меня впечатлили спонтанные встречи с людьми. Разумеется, у нас были и запланированные визиты, но было и много неожиданных встреч с простыми европейцами, с которыми мы не рассчитывали на долгие беседы. Скажем, я вспоминаю разговор с дальнобойщиками. Мы пересеклись на автозаправке в Испании. Они сказали, что очень хотели бы с нами пообщаться, но у них нет времени. Люди спешили вернуться домой. И они предложили нам продолжить беседу в кабине их грузовика, что мы и сделали. И это было здорово".

Сириль Фурнери, Euronews

"Вы говорили о Европе? Я знаю, что твоя поездка связана европейскими выборами, которые пройдут 26 мая. Что водители думают о ЕС?"

Аннелиз Боржес, Euronews:

"О, это интересно, потому что, на самом деле, многие рассказывали нам о Европейском Союзе, о преимуществах единой Европы. Но были и те, кто говорил, что всего этого не ощущает, что ЕС это нечто расплывчатое, что в Европе слишком много Брюсселя, что европейские политики не в курсе того, что происходит на местах. Не знают о существующих проблемах".

Сириль Фурнери Euronews

"Меня поразил один момент... Вы находились в Португалии, насколько я помню, и спрашивали у людей, что они думают о "брексите". Что вы услышали в ответ?"

Аннелиз Боржес, Euronews:

"Тишину... Они не знали о чем мы говорим. Мы объяснили, что к чему, что все это значит. Португальцы, конечно, слышали о "брексите", но эта тема их не особо волнует, они обеспокоены больше своей повседневной жизнью. А что запомнилось тебе?"

Сириль Фурнери, Euronews

"Пожалуй, наша встреча с "желтыми жилетами" в Нарбонне... Простые французы здесь поглощены этим движением. Прошло уже более двадцати недель, а они все еще выходят на улицы, согласовывают свои акции. И эти люди - не хулиганы, не погромщики. Это граждане, у которых есть вопросы (к власти), есть цель. Встреча с ними была трогательной и интересной. Но... идем дальше... Пора передавать эстафету Елене - журналисту итальянской редакции, и Джеку из английской службы. Привет. Вы отправляетесь в Италию".

Аннелиз Боржес, Euronews:

"Давайте, перейдем на итальянский?! Что ожидаете увидеть в Италии?"

Елена Каваллоне, Euronews:

"Все и даже немного больше.... Потому что Италия - значимая страна , переживающая непростой момент в контексте сегодняшних общеевропейских отношений. Рим зачастую вступает в споры с Брюсселем и другими странами сообщества. Ну, а еще мы бы хотели услышать голоса итальянцев, узнать, что их волнует, что радует, что ожидают они от предстоящих европейских выборов, интересуются ли они происходящими в Европе событиями. Мы расскажем о самых интересных путевых заметках и о чаяниях простых жителей Апеннин".

Джек Паррок, Euronews:

""Уже сегодня мы направимся к франко-итальянской границе, чтобы узнать настроение людей в преддверии европейских выборов".

Елена Каваллоне, Euronews:

Оставайтесь с нами на Euronews и euronews.com

Счастливого пути! До встречи!