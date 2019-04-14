Предвыборное путешествие по Европе: о любви

Предвыборное путешествие по Европе продолжается. Съемочная группа "Евроньюс" приехала в Верону.

""Ромео, о зачем же ты Ромео!" Джульетта произносила эти всем знакомые слова отсюда", - говорит Элена Каваллоне, корреспондент "Евроньюс".

"Мы в Вероне. Именно здесь разворачивается действие пьесы Шекспира, знаменитая сцена у балкона. Мы поговорили с европейцами о любви: как влияет на отношения внутри пары Европейский союз?", - говорит Джэк Пэррок, корреспондент "Евроньюс".

Йонатан и Анастазья встретились в Копенгагене в канун Нового года. Стокгольм, Милан - в течение нескольких месяцев они ездили друг к другу по очереди, пока Йонтан не переехал в Италию.

Йонатан: "Я из Швеции. Мы в прекрасной Вероне".

Анастазья: "Я из Израиля, но живу в Италии. Мы путешествуем. Вы спрашиваете, каково это - быть европейскими влюбленными сегодня? А что это за пары ?"

Йонатан: "Действительно, трудный вопрос. Особенно для тех, кто сам не из ЕС. Например, без труда получить разрешение на работу в Италии может далеко не всякий. Анастазье пришлось сначала подаваться на студенческую визу, и только потом она смогла устроиться".

Анастазья: "Бюрократия все усложняет".

Йонатан: "Поэтому перебраться в Италию пришлось мне. Как гражданину страны-члена ЕС мне было проще переехать в Милан, стать местным налоговым резидентом, найти здесь работу. Я устроился на пятый день после приезда".

Анастазья: "Переехать к нему в Швецию мне - без веской на то причины - было бы гораздо сложнее".

Кэрин живет в Брюсселе, Марко - в Комо. Они познакомились в 2005 году в Палестине, где работали над одним международным проектом. В 2013-м пара поженилась, у них родился сын. Но влюбленные и не думают перестать путешествовать.

Кэрин: "В Европейском союзе нет границ. Я родом из Швеции, но жила в Италии, потом снова переехала. Жизнь в разных странах не доставляет нам никаких неудобств".

Марко: "Все познается в сравнении. Одно время я жил в Кувейте, а Кэрин в Иерусалиме. Мы виделись каждые две недели. Я ездил в Израиль через Иорданию".

Кэрин: "Мы жили в странах, которые не имеют дипломатических отношений. Представьте, как трудно нам приходилось".

Пару лет назад пара перебралась в Европу. И хотя Марко живет в Италии, а Кэрин в Бельгии, теперь им гораздо проще видеться.

Марко: "Я покупаю билет на самолет, еду в миланский аэропорт и час спустя обнимаю Кэрин. Почти как доехать на автобусе. Очень удобно".

Вэссэл Кеминк и Лоладина Свансвайк - нидерландцы. Оба - профессиональные баскетболисты. Он играет за моденский клуб, она - за гентский. Влюбленные познакомились четыре года назад. Отношения на расстоянии - их выбор.

Вэссэл: "Главное достоинство Европейского союза - открытые рынки. Я бы хотел, чтобы ЕС так и оставался открытым сообществом с открытыми рынками. Я против таких затей, как единый бюджет. Мы не должны превращаться в подобие Соединенных штатов Америки - в Соединенные штаты Европы. Каждая страна должна определять свою политику сама. Так было всегда - культурные различия между нами существуют. Это видно даже здесь в Италии. Я за отсутствие границ и единый европейский рынок. Но против дальнейшей интеграции".

Лоладина: "Я не очень интересуюсь политикой ЕС. Но ощущать такую связь между странами очень здорово. Возникает чувство защищенности. Мы можем свободно путешествовать, вести споры на различные темы. Мне это нравится".

Стефано - итальянец, Белен - испанка. Они живут в Мадриде. Их роман длится полгода. Они приехали в Верону к семье Стефано.

Белен: "Итальянцы и испанцы похожи. У нас не так много культурных различий".

Стефано: "Я считаю, что в Европе не должно быть границ. Я очень рад, что живу в сегодняшней Европе. Нынешняя ситуация полна плюсов, надеюсь, ничего не изменится".

Элена Каваллоне: "Мы на балконе Джульетты. Европейские влюбленные сказали свое слово. Отсутствие границ делает их жизнь проще. Особенно этому рады те, кто живет в разных странах".

Джэк Пэррок: "Мы поговорили о любви. Время вновь отправляться в дорогу - наш путь лежит на юг Италии".