"Пожар по неосторожности": версия поджога Нотр-Дама исключена

На следующий день после того, как пламя обрушилось на символ Парижа – Нотр-Дам – теперь лишь по очертаниям напоминает памятник, воспетый Виктором Гюго. Здание, которое пережило почти 900 лет бурной французской истории, разорено огнем всего за несколько часов в начале страстной недели перед католической Пасхой.

Сохранены колокольни собора, фасад, а также знаменитый орган 18-го века, как и другие ценные реликвии.

Но вопрос, который мучает всех - как такое могло произойти?

"Генпрокурор был предельно ясен. Нет никаких предпосылок думать, что причиной пожара было что-то кроме несчастного случая. Расследованием занимаются 50 специалистов, они все детально изучат и вся правда будет озвучена", – заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

Основная операция по спасению собора проходила внутри. Утром во вторник после 12-часовой битвы пожарные рапортовали о победе над пламенем, которому все же удалось уничтожить крышу и шпиль Нотр-Дама.

Пожарных встречали как героев, даже если поначалу способы тушения огня критиковались практически во всем мире.

"К нашему приезду пожар достиг больших масштабов и стратегия генерала Жалле - главы Парижской пожарной бригады - заключалась в так называемом разделении. Одну часть, к сожалению, нам пришлось оставить гореть, чтобы спасти все остальное - фасад, две колокольни и основную структуру здания - чтобы хотя бы их можно было восстановить", – заявил представитель Национальной федерации пожарных Александр Жуассар.

Парижская трагедия коснулась не только французов, но и иностранцев. Среди них посол США Джейми МакКурт:

"Во мне борются два чувства, с одной стороны, как и у всех в мире, мое сердце разбито, потому что это такое сокровище, не только для Парижа, не только для Франции, но и для всего мира... С другой стороны, я должна сказать, что я потрясена тем, как много удалось спасти. Пожарные.... Прежде всего нужно поблагодарить именно их за ту невероятную работу, которую они проделали"

"Мы восстановим Нотр-Дам!" - слова президента Франции Эммануэля Макрона, сказанные еще до окончательной победы над пламенем уже во вторник воплотились в действиях. К данному моменту на реставрационные работы уже собрано около 700 млн евро.