Пожар в соборе Нанта: расследуется поджог

Во французском Нанте загорелся кафедральный Собор Святых Петра и Павла. Пожар начался утром в субботу. Огнем уничтожен орган, пострадали центральные витражи. Огонь удалось взять под контроль.

По словам прокурора Нанта Пьера Сеннеса, это мог быть намеренный поджог — обнаружены три очага возгорания. Начато расследование.

Собор Святых Петра и Павла в Нанте — одна из крупнейших готических церквей Франции. По высоте он всего на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери, также пострадавшего от пожара в апреле прошлого года. Строить храм начали в XV веке, работы продолжались 457 лет. Церковь пережила взрыв в 1800 году, бомбардировку в 1944 и пожар в 1972 г.г.