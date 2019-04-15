"Сумасшедшая гонка" в Сан-Паулу

Египетская мумия, контейнер для еды, надувной единорог и даже шина, наполненная комарами, переносящими лихорадку Денге... Каких только передвижных средств не участвовало в "сумасшедшей гонке", проходившей в бразильском Сан-Паулу. Всего в соревнованиях по прохождению трассы принимали 70 тематических "болидов". Главное условие - все они должны быть безмоторные и передвигаться по гоночной трассе с препятствиями исключительно за счет инерции.

Спонсором мероприятия выступил производитель энергетических напитков Red Bull.