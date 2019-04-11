Проблемы безработицы в Италии

Наши журналисты Елена Каваллоне и Джек Паррок, продолжающие путешествие по Европе в преддверии выборов в Европарламент, прибыли в небольшой городок Вивероне, расположенный на берегу озера на севере Италии. На этот раз основной темой разговора с местными жителями стали экономика и безработица.

"Здесь невозможно трудоустроиться. Я уехала в 1999 году, довольно давно, и уже тогда я предвидела замедление экономики. А еще я хотела посмотреть мир. Англия казалась хорошим вариантом, у меня были там друзья и они помогли мне с переездом. Мне всегда очень грустно возвращаться сюда, потому что я не вижу особых изменений. Это красивый регион и здесь можно многое сделать, но мешает этому небольшое человеческое упрямство, коррупция в правительстве. И надо сказать, что это всегда затрудняет перемены", - говорит Сара Фалья, уроженка Вивероне.

Сигизмондо, житель Вивероне: "Самая главная проблема — это рабочие места, здесь много безработных, и вам об этом прекрасно известно. Кроме того у нас в правительстве есть группа некомпетентных людей, которые отвечают за все. Они думали, что будет достаточно прийти к власти и использовать пропаганду для решения проблем, но, как мы видим, это не сработало".

Паоло, житель Вивероне: "Что касается экономики, то ситуация в Италии очень сложная. Я вижу много проблем, из-за которых предприниматели покидают страну. А ведь именно они управляют экономикой, они создают рабочие места. Если вы позволите им уехать, станет ясно, что существует безработица и рабочие места не создаются. А из-за создания рабочих мест только в государственном секторе увеличивается задолженность, которая у Италии и без того высока. Таким образом, вы не решаете проблемы, вы их умножаете".

Симон Росков, гражданин Германии: "Если взять период между Второй мировой войной и настоящим временем, то это — лишь одно поколение, я думаю, что в жизни этих людей объединение Европы действительно многое изменило. Но молодые люди, которые родились в Европе, ничего не знают, кроме Европы. Для них вполне нормально путешествовать туда, куда они хотят, и для них не имеет большого значения, скажем, Италия это или Франция. У меня есть много друзей, которые работают в разных странах Европы уже в 25 лет. Но я думаю, что пожилые люди могут быть больше привязаны к своей стране, к месту, где они родились".