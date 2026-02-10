Безработица во Франции находится на самом высоком уровне с 2021 года, прежде всего - среди молодёжи

Уровень безработицы во Франции находится на самом высоком уровне с 2021 года, свидетельствует национальная статистика. 7,9% трудоспособного населения ищет работу**,** что на 0,2 пункта больше, чем в предыдущем квартале и на 0,6 пункта больше, чем за истекший год.

В декабре средний уровень безработицы в ЕС составлял 5,9%.

Согласно опубликованным INSEE данным, как безработные зарегистрированы 2,5 миллиона человек, причём падение занятости затронула в первую очередь молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет. Для этой возрастной группы рост составил 2,8% за год и достиг пика в 21,5%.

Уровень безработицы в возрастной группе 25-49 лет остался на уровне 6,9%, что и год назад.

Министерство труда охарактеризовало этот относительный общий рост как "размеренный экономический поворот".

По мнению Владимира Пассерона, руководителя отдела занятости и доходов от деятельности INSEE, основной вклад в рост безработицы среди молодежи вносят молодые люди, проходящие начальное обучение. По мнению эксперта, "на данный момент нельзя говорить, что наблюдается явный поворот в сфере занятости молодёжи".