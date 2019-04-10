Самый молодой диджей в мире зажигает танцпол

DJ Arch Jnr — самый молодой диджей в мире, получивший широкую известность. На этих кадрах он играет зажигательный сет в родном Йоханнесбурге. 6-летний Оратилве Хлонгване любит электронную музыку в стиле хаус и его часто приглашают на различные мероприятия, включая фестивали, частные вечеринки и корпоративы. Его отец говорит, что Оратилве заинтересовался музыкой еще в возрасте 8 месяцев. Знаменитым диджеем он стал после победы на конкурсе South Africa's Got Talent в 2015 году. Тогда ему было всего три года. За это время он уже успел побывать в нескольких странах, среди них — Боствана, Испания и Саудовская Аравия. Он также стал самым молодым представителем мобильного приложения Algoriddim.