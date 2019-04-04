Парижская Ярмарка искусств с "латиноамериканским акцентом"

Под куполом парижского Гран-Пале в ближайшие три дня можно будет увидеть работы из 150 галерей современного искусства из 20 стран мира. Во французской столице открылась Ярмарка искусств. На экспозиции можно найти работы, созданные в период с 1940-х годов по наше время.

Ярмарка проходит в 21-ый раз. Почти половина работ выставляется впервые. На нынешней ярмарке в центре внимания оказалась женская тема.

Экспонаты "приехали" в Париж из стран Европы, Азии, Африки, но эта ярмарка получилась, прежде всего, с "латиноамериканским акцентом". На выставке представлены более 60 работ художников из Бразилии, Чили, Колумбии, Аргентины и других стран Южной Америки.