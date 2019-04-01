Цветущая сакура и воздушные змеи в Вашингтоне

Жители Вашингтона собрались в субботу на фестивале воздушных змеев. В тот день погода была прохладной, дул легкий ветерок, а потому даже у неопытных участников был шанс, что их змей взлетит вверх.

Фестиваль стал частью Национального праздника цветения вишни. Сотни тысяч туристов приезжают в это время в американскую столицу, чтобы полюбоваться цветущими деревьями.

Этот праздник в США отмечают уже более 100 лет - с тех пор, как в 1912 году мэр Токио Юкио Одзаки подарил Вашингтону сакуру. Фестиваль стал символом дружественных отношений между Соединенными Штатами и Японией.