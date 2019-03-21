"Брексит": новый виток кризиса накануне саммита Евросоюза

Cожаление, что выход страны из ЕС пришлось отсрочить, и прямое обвинение членов Палаты общин, дважды отклонявших уже одобренный Евросоюзом проект соглашения по "брекситу" - первое, что сообщила Мэй, обращаясь к стране: "Парламент сделал все возможное, чтобы не взять на себя никакой ответственности за выбор. Петиция за петицией, поправка за поправкой - все усилия были направлены на то, чтобы избежать любого решения".

За 9 дней до даты первого предполагаемого "брексита", обозначенной еще два года назад, Мэй пришлось в спешном порядке составлять адресованное всему Евросоюзу послание, в котором она просит о трехмесячной отсрочке - чтобы избежать возможного, как было указано, "хаоса: "Правительство намерено выйти с новыми предложениями ко дню третьего голосования. Если за эти предложения депутаты проголосуют, то у Палаты общин появится время еще раз проанализировать договор по "брекситу", но в любом случае, выход будет отложен лишь до 30 июня".

В свою очередь лейбористы обвиняют Мэй в том, что все ее действия и действия кабинета министров не могли не привести к нынешнему хаосу.

Об этом заявил лидер лейбористской партии Джереми Корбин: "У них нет времени, у них нет никаких идей, и, господин спикер, народ встревожен и раздражен бесплодными попытками правительства найти выход из нынешнего кризиса".

В Брюсселе ставят свои условия, прежде чем решить согласиться на возможную отсрочку.Мх сформулировал председатель Евросовета Дональд Туск: "Мы готовы дать еще три месяца, но, со своей стороны, мы подчеркиваем: за соглашение должна высказаться Палата общин. Так что пока вопрос о переносе даты "брексита" остается открытым".

Вопрос о возможном продлении сроков "брексита" будет в любом случае решаться на основе консенсуса всех 27 стран, входящих в Евросоюз. Этот вопрос станет , очевидно, главным пунктом повестки дня грядущего саммита ЕС, который открывается в четверг в Брюсселе.