"Брексит": Евросоюз "готов ко всем вариантам развития ситуации"

По итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе было заявлено, что "Евросоюз готов ко всем возможным сценариям вокруг "брексита", но при этом надеется, что соглашение по выходу Британии из единой Европы заключить все же удастся.

Для поддержки "плана А" правительству Соединенного Королевства была дана отсрочка на два месяца, если же Палата общин не одобрит новый вариант договора, то в силу войдет "план Б", и Британия выйдет 12-го апреля, не заключив сделки.

Об этом сообщил председатель Евросовета Дональд Туск: "12-е апреля - ключевая дата, поскольку грядут выборы в Европарламент, Британии предстоит решение по участию в них тоже принимать, на практике это означает, что вплоть до этого дня возможно развитие ситуации по любому из сценариев".

Дональд Туск отвечает на вопросы журналистов Фото Рейтер

Как подчеркнул председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, решение об отсрочке было принято на основе консенсуса всех 27 стран-членов ЕС: _"Они просили уточнений в декабре - и мы их предоставили, они просили гарантий в январе, и мы их снова предоставили, меня просили подтвердить все те гарантии в начале этой недели в Страсбурге, в особенности те, что касаются "бэкстопа", и я опять все подтвердил. Все, это наше решение последнее, окончательное и больше пересмотру не подлежащее".

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Жан-Клод Юнкер в кулуарах саммта ЕС в Брюсселе REUTERS

Юнкер также выразил надежду, что Палата общин в итоге все-таки одобрит законопроект по "брекситу".

Со своей стороны британский премьер-министр заявила следующее: "Решение ЕС подчеркивает важность предстоящего на следующей неделе голосования в парламенте, в случае одобрения депутатами сделки, неопределенность закончится, и мы спокойно и согласованно осуществим "брексит".

Тереза Мэй после пресс-конференции в Брюсселе Фото Рейтер

Первоначально Мэй ходайствовала о продлении периода переговоров и согласований на три месяца, называя в качестве новой даты "брексита" 30-е июня, Евросоюз сократил этот срок на месяц.

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