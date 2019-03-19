"Брексит": депутаты ждут нового соглашения

Новое голосование по вопросу соглашения о выходе Великобритании из ЕС сможет пройти в британском парламенте лишь в том случае, если правительство Терезы Мэй представит депутатам новое соглашение. С таким заявлением выступил в понедельник спикер Палаты общин Джон Беркоу, сославшись при этом на договорённость, действующую с 1604 года: «Было бы нелегитимным со стороны правительства вновь представить Палате общин то же самое предложение или практически то же самое предложение, что было на прошлой неделе отклонено с перевесом в 149 голосов».

Такой поворот событий оказался, по-видимому, неожиданным для правительства, что отметил министр по «брекситу» Стивен Баркли:

– Речь идёт о важном решении, которое, конечно, нуждается в подробном рассмотрении. Мы намерены внимательно изучить его и прийти к определённому мнению по этому вопросу.

Теперь, вместо того, чтобы добиваться одобрения подготовленного ей соглашения, Терезе Мэй предстоит обратиться к ЕС с просьбой об отсрочке «брексита» – как того потребовали депутаты, но неизвестно, пойдут ли ей навстречу.

– Весьма вероятно и ожидаемо, что Европейский совет потребует указать чёткую цель какой-либо отсрочки, чтобы, в частности, установить её продолжительность, – отметил замминистра по «брекситу» Кваси Квартенг. – Кроме того, Евросовет должен будет одобрить отсрочку единогласно.

Выход Великобритании из Европейского союза без соглашения всё ещё может состояться 29 марта, но большинство наблюдателей ожидают, что Тереза Мэй обратится за отсрочкой, что может затянуть процесс на неопределённый срок.