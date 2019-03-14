В Чехии появился на свет редчайший валлаби-альбинос

Редкий детеныш валлаби появился на свет в зоопарке чешского города Дечин. Имени у него еще нет, но в зоопарке уверены, что он станет любимцем посетителей. Родившийся детеныш - альбинос. В природе такие встречаются крайне редко.

По словам зоологов, вероятность появления на свет альбиносов у валлаби составляет один случай на 50-100 тысяч. В дикой природе они редко доживают до взрослого возраста, поскольку из-за белого меха не могут маскироваться от хищников.