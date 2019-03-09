Кукле Барби – 60!

Самой известной и популярной кукле 9 марта 2019 года исполняется 60 лет.

По этому случаю в Нью-Йорке проходит выставка, посвященная Барби. Посетители могут увидеть оригинал куклы, вспомнить ее первую карьеру, машину и, конечно, ее бойфренда - Кена (который был выпущен в 1961 году). Также на выставке представлены некоторые специально изданные модели Барби. Посетители могут посетить дом Барби и сделать специальные открытки в тематике выставки.

Создательницей Барби стала Рут Хэндлер, супруга основателя фирмы Mattel Эллиота Хэндлера. По ее словам, она хотела создать куклу отличную от популярных в то время пупсов. Полное имя Барби — Барбара Миллисент Робертс.