Куб: Бизнес в России по Калви

Майкла Калви называют одним важнейших и старейших инвесторов в российскую экономику. Теперь он за решёткой. Грозит ли это России проблемами?

Пока российское руководство заявляет о создании благоприятных условий для бизнеса, уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов сетует, что становится сложнее убеждать иностранцев инвестировать в Россия — из-за уголовного дела основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.

Арест американца действительно послужил для целого ряда зарубежных изданий иллюстрацией отношения Москвы к бизнесу. «Кто может чувствовать себя в безопасности после ареста Калви?» — вопрошает Bloomberg.

Бизнес-аналитик Скотт Роуз напоминает, что Калви создавал Baring Vostok в начале 90-х, с тех пор капитал фонда вырос до нескольких миллиардов долларов, а его основатель — один из немногих западных инвесторов, которые сохранили верность России, несмотря на кризисы.

Корреспондент Financial Times Макс Седдон отмечает, что ситуация выглядит весьма неудачной для Майкла Калви после заявлений о том, что следователи ищут других подозреваемых, и на фоне сообщений, что Путин на закрытой встрече одобрил преследование инвестора.

В Кремле говорили, что глава государства лишь перечислял факты, и не выражал своего отношения к делу, — прочем, это не повлияло на образ преследуемого с согласия высшего руководства бизнесмена. Противоречие в позиции Путина усматривает корреспондент британской The Telegraph Алек Лун: с одной стороны — слова о том, что бизнес не должен постоянно находиться под угрозой уголовного преследования, с другой — закулисная «поддержка следователей и старых друзей». Лун придерживается версии, что Калви посадили после конфликта с близким другом сына секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

Главный редактор Ежедневного журнала и политик Александр Рыклин полагает, что это свидетельствует об упадке государства. Он обращает внимание на то, что за Калви вступились представители так называемого либерального блока в федеральном руководстве, но это ничего не изменило:

«Какой-нибудь сын друга Патрушева должен был сказать другу сына Патрушева: "Слышь, друг, Калви - важный для нас перец... Поэтому ты аппетиты свои умерь, давай отползай и заказ на него у крокодилов отзови"... Но такого же не случилось... Одни несчастные сислибы грудью встали на защиту путинизма. Но они, конечно, не справятся... Это государство пожрет самое себя…».

Политическую подоплёку дела усматривает и журналист Сергей Доренко. Он, впрочем, связывает преследование Калви с непростыми отношениями Москвы и Вашингтона, в котором инвестор стал «пленником».

Как что думаете вы? Чем грозит дело Калви, несет ли оно больше вреда или пользы России и можно ли его рассматривать как предостережение для желающих вести бизнес?