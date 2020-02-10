Инвестору продлили домашний арест

Мосгорсуд до 13 мая оставил под домашним арестом основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, партнёра фонда Филиппа Дельпаля и бывшего директора банка "Восточный" Алексея Кордичева.

По делу Майкла Калви, обвиняемого в организации схемы растраты 2,5 млрд рублей, отменен обеспечительный арест акций банка "Восточный". Вопрос о наложении ареста на акции возвращен в Басманный районный суд Москвы.

Суд также не удовлетворил просьбу защиты о прогулках, поддержав возражения следствия о том, что фигуранты должны как можно скорее завершить ознакомление с материалами дела.

Майкл Калви заявил, что будет доказывать свою невиновность. Он отрицает вину и называет уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев "Восточного" решить корпоративный спор.