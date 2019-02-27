Второе историческое рукопожатие Ким Чен Ына и Дональда Трампа наблюдали собравшиеся в ханойском отеле "Метрополь" журналисты. В преддверие встречи двух лидеров один на один и торжественного ужина делегаций в расширенном составе, Трамп и Ким Чен Ын обменялись протокольными заявлениями. Ранее автомобильные кортежи президента США и главы Северной Кореи покинули гостиницы "Мариотт" и "Мелия Ханой" в центре Ханоя, чтобы встретиться в кулуарах "Метрополя". Все подъезды к фешенебельной гостинице, где состоятся все двусторонние мероприятия, патрулируют военнослужащие и сотрудники Министерства общественной безопасности Вьетнама, а также американские и северокорейские спецслужбы.

Начиная с сегодняшнего дня и вплоть до пятницы, попасть в гостиницу могут только постояльцы, которые должны пройти через металлоискатели, предъявить удостоверения личности и документы, подтверждающие проживание в отеле. Надо сказать, что место непосредственного проведения второго саммита КНДР-США держалось в секрете до последнего момента, в отличие от первой встречи Ким Чен Ына и Трампа в Сингапуре в июне прошлого года. Тогда представители Белого дома почти за неделю объявили, что исторические переговоры состоятся в удаленной гостинице "Капелла", расположенной на небольшом острове Сентоса.